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В Тернополе перевозчики не вышли на маршруты после отмены подорожания проезда

В Тернополе перевозчики не вышли на маршруты после отмены подорожания проезда

Киев  •  УНН

 • 8399 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. После отмены Тернопольским городским советом решения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте водители частных перевозчиков не выехали на маршруты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу мэрии.

"Поскольку у КП "Горавтотранс" нет коммунального транспорта, а водители частных владельцев маршрутных такси сегодня не выехали на маршруты города, двигательный состав городского электротранспорта пытаться обеспечить перевозку всего потока пассажиров", – говорится в сообщении.

Так, по городу курсируют троллейбусы и автобусы КП "Тернопольэлектротранс".

Местные СМИ сообщают, что из-за того, что перевозчики не вышли на маршруты, центр Тернополя и прилегающие улицы остановились в пробках. И многие люди вынуждены идти пешком.

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Отметим, что вчера в Тернополе граждане вышли на акцию протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Как сообщили в горсовете, вчера исполнительный комитет рассмотрел обращение общественности по снижению стоимости проезда и решил, что с сегодняшнего дня, 6 ноября, возобновляется действие тарифов на уровне 3/4 гривны в троллейбусах и 4/5 гривен в маршрутках, то есть как было до подорожания.

Как сообщили УНН в пресс-службе горсовета, подорожание тарифа, из-за которое общественность вышла на акцию, произошло 1 ноября.

"С 1 ноября дешевле всего можно было бы рассчитаться "карточкой тернополянина". Должно было быть 5 грн в троллейбусе, 6 грн в маршрутке. Проездным билетом – 6 гривен в троллейбусе, 7 грн в маршрутке. А наличными – 8 гривен троллейбусе, 9 грн в маршрутке", – уточнили в горсовете.

Напомним, 11 октября по всей Украине прошли акции протеста против высоких цен на топливо.

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