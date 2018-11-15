Завтра в Херсоне планируют протестовать водители маршруток
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Херсоне водители маршрутных такси планируют завтра выйти на протест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети.
Как указано, водители маршруток якобы не довольны установленным тарифом на проезд стоимостью 4 гривны. Кроме того, пользователи призывают автомобилистов присоединиться к акции "Подвези херсонца" и подвозить горожан.
Отметим, что исполнительный комитет Херсонского городского совета рассмотрел обращение фирм-перевозчиков и 6 ноября принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. В связи с этим установили тариф 6 грн за одну поездку в период с 4:30 до 20:00 и 8 грн в период с 20:00 до 23:00. Это решение было опубликовано на сайте горсовета.
В то же время сегодня на сайте Херсонского горсовета опубликовали постановление суда, которым приостанавливается действие решения исполкома горсовета о повышении цен на проезд.
Как указано в постановлении, в суд обратились с иском к исполкому Херсонского горсовета о признании вышеуказанного решения исполкома противоправным. Поэтому суд в исполнение заявления об обеспечении иска остановил принятое исполкомом решения до окончания рассмотрения этого дела по существу.
Напомним, в начале ноября горсовет Тернополя принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Поэтому граждане вышли на акцию протеста, требуя снизить тариф. Рассмотрев обращение общественности, горсовет отменил свое предыдущее решение и вернула старые цены. После этого водители частных перевозчиков не выехали на маршруты.