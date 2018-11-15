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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106532 просмотра

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8 марта, 10:25 • 113205 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 150657 просмотра

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7 марта, 17:42 • 145112 просмотра

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7 марта, 15:45 • 136765 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128363 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171623 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

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Завтра в Херсоне планируют протестовать водители маршруток

Завтра в Херсоне планируют протестовать водители маршруток

Киев  •  УНН

 • 16480 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Херсоне водители маршрутных такси планируют завтра выйти на протест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети.

Как указано, водители маршруток якобы не довольны установленным тарифом на проезд стоимостью 4 гривны. Кроме того, пользователи призывают автомобилистов присоединиться к акции "Подвези херсонца" и подвозить горожан.

Отметим, что исполнительный комитет Херсонского городского совета рассмотрел обращение фирм-перевозчиков и 6 ноября принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. В связи с этим установили тариф 6 грн за одну поездку в период с 4:30 до 20:00 и 8 грн в период с 20:00 до 23:00. Это решение было опубликовано на сайте горсовета.

В то же время сегодня на сайте Херсонского горсовета опубликовали постановление суда, которым приостанавливается действие решения исполкома горсовета о повышении цен на проезд.

Как указано в постановлении, в суд обратились с иском к исполкому Херсонского горсовета о признании вышеуказанного решения исполкома противоправным. Поэтому суд в исполнение заявления об обеспечении иска остановил принятое исполкомом решения до окончания рассмотрения этого дела по существу.

Напомним, в начале ноября горсовет Тернополя принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Поэтому граждане вышли на акцию протеста, требуя снизить тариф. Рассмотрев обращение общественности, горсовет отменил свое предыдущее решение и вернула старые цены. После этого водители частных перевозчиков не выехали на маршруты.

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