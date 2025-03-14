Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Суд избрал меру пресечения водителю Mercedes-Benz, который, убегая от патрульных, протащил полицейского на дверях автомобиля в столице. Мужчина проведет 60 дней в СИЗО без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

По ходатайству следователей и прокуроров Деснянской окружной прокуратуры города Киева судом водителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы залога

По информации, 42-летнего мужчину подозревают в причинении работнику правоохранительного органа побоев и легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, подозреваемого, который находился за рулем автомобиля марки "Mercedes-Benz", патрульные остановили за нарушение правил дорожного движения. Мужчина пытался избежать ответственности и резко тронулся с места, протащив правоохранителя около 20 метров. Полицейский получил телесные повреждения.

После инцидента водитель попытался скрыться, но был задержан.

Отметим, что подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также привлекался к уголовной ответственности за ДТП и другие преступления