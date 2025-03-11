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У Києві водій Mercedes втікав від поліції, "перевозячи" правоохоронця на вікні автівки: що відомо

Київ • УНН

 • 114259 перегляди

У Дніпровському районі Києва водій Mercedes намагався втекти від патрульних, тягнучи за собою поліцейського, який тримався за вікно автомобіля. Правоохоронці застосували зброю, але порушник продовжив втечу і наразі перебуває у розшуку.

У Києві водій Mercedes втікав від поліції, "перевозячи" правоохоронця на вікні автівки: що відомо

У Києві в Дніпровському районі водій автомобіля Mercedes втік від патрульних, "перевозячи" одного з поліцейських, який намагався зупинити транспортний засіб, тримаючись за вікно. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, пише УНН.

Деталі 

Мережею ширилося відео, в якому видно як біля столичного ТРЦ "Проспект" водій Mercedes, втікаючи від поліції, "перевозив" правоохоронця, який тримався лише за вікно автівки.

Під час патрулювання у Дніпровському районі, інспектори виявили та зупинили керманича автомобіля Mercedes, який порушив ПДР. Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, намагався здійснити наїзд на працівників поліції та поїхав з місця події

йдеться у повідомленні.

За інформацією, для припинення протиправних дій один з інспекторів здійснив постріл у напрямку транспортного засобу, згідно з п. 7 ч. 4 ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію". Проте водій не відреагував і продовжив втікати.

Наразі правоохоронці розшукують порушника. Обставини події фіксуються слідчо-оперативною групою.

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