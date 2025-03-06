Автобус зіткнувся з вантажівкою на трасі Київ-Чоп: є загиблий, серед 16 травмованих четверо дітей
Київ • УНН
В результаті зіткнення автобуса "Еталон" та вантажівки DAF на трасі Київ-Чоп загинув водій автобуса. 16 осіб, включаючи 4 дітей, отримали травми та були госпіталізовані.
Одна людина загинула та 16 осіб травмовано, у тому числі 4 дітей, внаслідок зіткнення автобуса й вантажівки у Львівській області, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в області у четвер, пише УНН.
Деталі
Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 березня, близько 18.00, на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Заклад Стрийського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автобуса "Еталон", яким керував 62-річний місцевий чоловік, та вантажівки DAF під керуванням 54-річного жителя Херсона.
Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автобуса загинув на місці події. Водій вантажівки та 15 пасажирів автобуса: дівчатка віком 1, 7, 10, і 17 років, десять жінок віком від 19 до 64 років, а також 37-річний чоловік – усі жителі Стрийського району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Правоохоронці, як вказано, встановлюють обставини події.
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