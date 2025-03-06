Автобус зіткнувся з вантажівкою на трасі Київ-Чоп: є загиблий, серед 16 травмованих четверо дітей

Одна людина загинула та 16 осіб травмовано, у тому числі 4 дітей, внаслідок зіткнення автобуса й вантажівки у Львівській області, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в області у четвер, пише УНН.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 березня, близько 18.00, на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Заклад Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автобуса "Еталон", яким керував 62-річний місцевий чоловік, та вантажівки DAF під керуванням 54-річного жителя Херсона.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автобуса загинув на місці події. Водій вантажівки та 15 пасажирів автобуса: дівчатка віком 1, 7, 10, і 17 років, десять жінок віком від 19 до 64 років, а також 37-річний чоловік – усі жителі Стрийського району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів - повідомили у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці, як вказано, встановлюють обставини події.

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