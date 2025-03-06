Автобус столкнулся с грузовиком на трассе Киев-Чоп: есть погибший, среди 16 раненых четверо детей
Киев • УНН
В результате столкновения автобуса "Эталон" и грузовика DAF на трассе Киев-Чоп погиб водитель автобуса. 16 человек, включая 4 детей, получили травмы и были госпитализированы.
Один человек погиб и 16 человек получили травмы, в том числе 4 ребенка, в результате столкновения автобуса и грузовика во Львовской области, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.
Детали
Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 марта, около 18:00, на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Заклад Стрыйского района.
Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автобуса "Эталон", которым управлял 62-летний местный мужчина, и грузовика DAF под управлением 54-летнего жителя Херсона.
От полученных в результате ДТП травм водитель автобуса погиб на месте происшествия. Водитель грузовика и 15 пассажиров автобуса: девочки в возрасте 1, 7, 10 и 17 лет, десять женщин в возрасте от 19 до 64 лет, а также 37-летний мужчина – все жители Стрыйского района – получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Правоохранители, как указано, устанавливают обстоятельства происшествия.
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