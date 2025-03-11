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В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

Киев • УНН

 • 114239 просмотра

В Днепровском районе Киева водитель Mercedes пытался сбежать от патрульных, таща за собой полицейского, который держался за окно автомобиля. Правоохранители применили оружие, но нарушитель продолжил бегство и в настоящее время находится в розыске.

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве в Днепровском районе водитель автомобиля Mercedes сбежал от патрульных, "перевозя" одного из полицейских, который пытался остановить транспортное средство, держась за окно. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, пишет УНН.

Детали 

В сети появилось видео, на котором видно, как возле столичного ТРЦ "Проспект" водитель Mercedes, убегая от полиции, "перевозил" правоохранителя, который держался только за окно автомобиля.

Во время патрулирования в Днепровском районе инспекторы выявили и остановили водителя автомобиля Mercedes, который нарушил ПДД. Во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, пытался наехать на сотрудников полиции и уехал с места происшествия

говорится в сообщении.

По информации, для прекращения противоправных действий один из инспекторов произвел выстрел в направлении транспортного средства, согласно п. 7 ч. 4 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции". Однако водитель не отреагировал и продолжил убегать.

В настоящее время правоохранители разыскивают нарушителя. Обстоятельства происшествия фиксируются следственно-оперативной группой.

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