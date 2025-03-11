В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве в Днепровском районе водитель автомобиля Mercedes сбежал от патрульных, "перевозя" одного из полицейских, который пытался остановить транспортное средство, держась за окно. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, пишет УНН.

Детали

В сети появилось видео, на котором видно, как возле столичного ТРЦ "Проспект" водитель Mercedes, убегая от полиции, "перевозил" правоохранителя, который держался только за окно автомобиля.

Во время патрулирования в Днепровском районе инспекторы выявили и остановили водителя автомобиля Mercedes, который нарушил ПДД. Во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, пытался наехать на сотрудников полиции и уехал с места происшествия