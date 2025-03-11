В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева водитель Mercedes пытался сбежать от патрульных, таща за собой полицейского, который держался за окно автомобиля. Правоохранители применили оружие, но нарушитель продолжил бегство и в настоящее время находится в розыске.
В Киеве в Днепровском районе водитель автомобиля Mercedes сбежал от патрульных, "перевозя" одного из полицейских, который пытался остановить транспортное средство, держась за окно. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, пишет УНН.
Детали
В сети появилось видео, на котором видно, как возле столичного ТРЦ "Проспект" водитель Mercedes, убегая от полиции, "перевозил" правоохранителя, который держался только за окно автомобиля.
Во время патрулирования в Днепровском районе инспекторы выявили и остановили водителя автомобиля Mercedes, который нарушил ПДД. Во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, пытался наехать на сотрудников полиции и уехал с места происшествия
По информации, для прекращения противоправных действий один из инспекторов произвел выстрел в направлении транспортного средства, согласно п. 7 ч. 4 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции". Однако водитель не отреагировал и продолжил убегать.
В настоящее время правоохранители разыскивают нарушителя. Обстоятельства происшествия фиксируются следственно-оперативной группой.
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