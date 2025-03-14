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Водія, який протягнув поліцейського на дверях авто у Києві, взяли під варту на два місяці

Київ • УНН

 • 33728 перегляди

Суд обрав запобіжний захід водію Mercedes, який протягнув поліцейського на дверях авто у Києві, тікаючи від патрульних. Чоловік проведе два місяці у СІЗО без права внесення застави.

Водія, який протягнув поліцейського на дверях авто у Києві, взяли під варту на два місяці

Суд обрав запобіжний захід водію Mercedes-Benz, який, тікаючи від патрульних, протягнув поліцейського на дверях автомобіля у столиці. Чоловік проведе 60 днів у СІЗО без права внесення застави. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

За клопотанням слідчих та прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва судом водію обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без альтернативи застави

- йдеться у повідомленні.

За інформацією, 42-річного чоловіка підозрюють у заподіянні працівникові правоохоронного органу побоїв та легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Як повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, підозрюваного, який перебував за кермом автомобіля марки "Mercedes-Benz", патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху. Чоловік намагався уникнути відповідальності й різко рушив з місця, протягнувши правоохоронця близько 20 метрів. Поліцейський отримав тілесні ушкодження.

Після інциденту водій спробував утекти, але був затриманий. 

Зазначимо, що підозрюваний неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, а також притягався до кримінальної відповідальності за ДТП та інші злочини

- повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо 

11 березня в Дніпровському районі столиці водій автомобіля Mercedes втік від патрульних, "перевозячи" одного з поліцейських, який намагався зупинити транспортний засіб, тримаючись за вікно.

Аліна Волянська

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