Во всех учебных заведениях громады зимой будет обеспечен нормальный температурный режим - мэр Броваров (видео)
Киев • УНН
В учебных заведениях Броварской громады завершаются работы по подготовке к отопительному сезону. Городской голова Игорь Сапожко рассказал о мерах по энергосбережению и обустройству укрытий.
Обустройство укрытий, обеспечение альтернативными источниками электроснабжения, гидроизоляция - в учебных заведениях Броварской громады завершаются работы по подготовке к учебному году и отопительному сезону. В этом смогли убедиться журналисты УНН, которые посетили село Княжичи.
Детали
В свое время даже пришлось временно закрывать местный лицей из-за несоблюдения зимой температурного режима. После того как населенный был присоединен к Броварской громаде, проблема была решена.
Самое главное, что в первый год, когда мы объединились, мы в январе были вынуждены закрыть школу, потому что в школе не соответствовал температурный режим, здесь было 13 градусов при морозах, и одна из первых задач, мы установили котельное оборудование, которое является альтернативными для школы, для ЦНАПа, для детского сада, заменили теплотрассу, переделали систему отопления, и уже два отопительных сезона школа теплая,
Мэр добавил, что в учебном заведении полностью заменена кровля, получено два школьных автобуса, один из которых уже на маршруте, завершаются работы по обустройству укрытия и гидроизоляции фундамента здания.
Отсутствие нормального укрытия было проблемой и для детского сада в Княжичах. По словам старосты села Артема Мороза, сейчас здесь продолжаются работы по замене систем водоотвода и электроснабжения, устанавливают вентиляцию.
Напомним
Игорь Сапожко рассказал, что В Броварах проводят работы по энергосбережению в учебных заведениях. Утепляют фасады, устанавливают солнечные электростанции и системы регулирования тепла на сумму более 73,5 млн грн.
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса7 августа 2024, 06:34 • 215077 просмотров