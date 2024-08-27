Во всех учебных заведениях громады зимой будет обеспечен нормальный температурный режим - мэр Броваров (видео)

Обустройство укрытий, обеспечение альтернативными источниками электроснабжения, гидроизоляция - в учебных заведениях Броварской громады завершаются работы по подготовке к учебному году и отопительному сезону. В этом смогли убедиться журналисты УНН, которые посетили село Княжичи.

Детали

В свое время даже пришлось временно закрывать местный лицей из-за несоблюдения зимой температурного режима. После того как населенный был присоединен к Броварской громаде, проблема была решена.

Самое главное, что в первый год, когда мы объединились, мы в январе были вынуждены закрыть школу, потому что в школе не соответствовал температурный режим, здесь было 13 градусов при морозах, и одна из первых задач, мы установили котельное оборудование, которое является альтернативными для школы, для ЦНАПа, для детского сада, заменили теплотрассу, переделали систему отопления, и уже два отопительных сезона школа теплая, - рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Мэр добавил, что в учебном заведении полностью заменена кровля, получено два школьных автобуса, один из которых уже на маршруте, завершаются работы по обустройству укрытия и гидроизоляции фундамента здания.

Отсутствие нормального укрытия было проблемой и для детского сада в Княжичах. По словам старосты села Артема Мороза, сейчас здесь продолжаются работы по замене систем водоотвода и электроснабжения, устанавливают вентиляцию.

Напомним

Игорь Сапожко рассказал, что В Броварах проводят работы по энергосбережению в учебных заведениях. Утепляют фасады, устанавливают солнечные электростанции и системы регулирования тепла на сумму более 73,5 млн грн.

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