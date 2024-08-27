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В усіх навчальних закладах громади взимку буде забезпечено нормальний температурний режим - мер Броварів (відео)

В усіх навчальних закладах громади взимку буде забезпечено нормальний температурний режим - мер Броварів (відео)

Київ • УНН

 • 11677 перегляди

У навчальних закладах Броварської громади завершуються роботи з підготовки до опалювального сезону. Міський голова Ігор Сапожко розповів про заходи з енергозбереження та облаштування укриттів.

Облаштування укриттів, забезпечення альтернативними джерелами електропостачання, гідроізоляція - у навчальних закладах Броварської громади завершуються роботи з підготовки до навчального року та опалювального сезону. У цьому змогли переконатися журналісти УНН, які відвідали село Княжичі.

Деталі

Свого часу навіть довелося тимчасово закривати місцевий ліцей через недотримання взимку температурного режиму. Після того як населений був приєднаний до Броварської громади, проблема була вирішена.

Саме головне, що в перший рік, коли ми об’єдналися, ми в січні були вимушені закрити школу, тому що в школі не відповідав температурний режим, тут було 13 градусів при морозах, і одне з найперших завдань, ми встановили котельне обладнання, яке являється альтернативними для школи, для ЦНАПу, для дитячого садочку, замінили теплотрасу, переробили систему опалення, і вже два опалювальних сезони школа тепла,

- розповів міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Мер додав, що у навчальному закладі повністю замінена покрівля, отримано два шкільних автобуси, один з яких вже на маршруті, завершуються роботи з облаштування укриття та гідроізоляції фундаменту будівлі.

Відсутність нормального укриття було проблемою і для дитячого садочку у Княжичах. За словами старости села Артема Мороза, нині тут тривають роботи із заміни систем водовідведення та електропостачання, встановлюють вентиляцію.

Нагадаємо

Ігор Сапожко розповів, що У Броварах проводять роботи з енергозбереження в навчальних закладах. Утеплюють фасади, встановлюють сонячні електростанції та системи регулювання тепла на суму понад 73,5 млн грн.

Укриття та системи оповіщення: як повномасштабна війна змінила підходи до будівництва шкіл та організації навчального процесу07.08.24, 09:34 • 215311 переглядiв

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СуспільствоКиївщина

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