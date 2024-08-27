В усіх навчальних закладах громади взимку буде забезпечено нормальний температурний режим - мер Броварів (відео)
Київ • УНН
У навчальних закладах Броварської громади завершуються роботи з підготовки до опалювального сезону. Міський голова Ігор Сапожко розповів про заходи з енергозбереження та облаштування укриттів.
Облаштування укриттів, забезпечення альтернативними джерелами електропостачання, гідроізоляція - у навчальних закладах Броварської громади завершуються роботи з підготовки до навчального року та опалювального сезону. У цьому змогли переконатися журналісти УНН, які відвідали село Княжичі.
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Свого часу навіть довелося тимчасово закривати місцевий ліцей через недотримання взимку температурного режиму. Після того як населений був приєднаний до Броварської громади, проблема була вирішена.
Саме головне, що в перший рік, коли ми об’єдналися, ми в січні були вимушені закрити школу, тому що в школі не відповідав температурний режим, тут було 13 градусів при морозах, і одне з найперших завдань, ми встановили котельне обладнання, яке являється альтернативними для школи, для ЦНАПу, для дитячого садочку, замінили теплотрасу, переробили систему опалення, і вже два опалювальних сезони школа тепла,
Мер додав, що у навчальному закладі повністю замінена покрівля, отримано два шкільних автобуси, один з яких вже на маршруті, завершуються роботи з облаштування укриття та гідроізоляції фундаменту будівлі.
Відсутність нормального укриття було проблемою і для дитячого садочку у Княжичах. За словами старости села Артема Мороза, нині тут тривають роботи із заміни систем водовідведення та електропостачання, встановлюють вентиляцію.
Нагадаємо
Ігор Сапожко розповів, що У Броварах проводять роботи з енергозбереження в навчальних закладах. Утеплюють фасади, встановлюють сонячні електростанції та системи регулювання тепла на суму понад 73,5 млн грн.
Укриття та системи оповіщення: як повномасштабна війна змінила підходи до будівництва шкіл та організації навчального процесу07.08.24, 09:34 • 215311 переглядiв