Во время обстрела в Купянском районе россияне ранили полицейского во время обстрела в Купянском районе

В результате сегодняшних вражеских обстрелов Купянщины пострадал полицейский. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Сегодня примерно в 11:10 оккупанты из минометов обстреляли частный жилой сектор города Купянск.

В результате есть разрушения домов и хозяйственных построек, а также пострадал один правоохранитель. Как сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, пострадавший - старший лейтенант полиции. Он получил контузию и ранение ушей.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним

Купянск в Харьковской области сегодня ночью подвергся удару российских войск из РСЗО "Ураган", есть повреждения предприятия, был пожар на заправке.

Дефицита электричества нет, из-за обстрелов есть значительные повреждения в сетях в Харьковской и Сумской областях - энергетики