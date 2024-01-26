Во время обстрела в Купянском районе россияне ранили полицейского во время обстрела в Купянском районе
Старший лейтенант полиции получил ранения во время вражеского обстрела в Купянском районе, в результате которого были разрушены дома и хозяйственные постройки. По данному факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Все идет по плану: Кулеба о передаче Украине Данией самолетов F-16
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, поставка самолетов F-16 из Дании в Украину идет по графику, и пока нет никаких угроз срыва этого процесса. Этот шаг рассматривается как исторический шаг для обеих стран.
В Украине в 2022-2023 годах было введено более 660 МВт мощностей возобновляемой энергетики
Несмотря на потерю значительных мощностей возобновляемой энергетики из-за российского вторжения, Украина ввела в эксплуатацию более 660 МВт новых мощностей возобновляемой энергетики в 2022-2023 годах. Страна стремится, чтобы к 2030 году возобновляемая энергетика составляла 25% ее энергетического баланса.
В Кривом Роге задержали подозреваемого, который попал в дом из РПГ
В Кривом Роге задержали ранее судимого за тяжкие преступления мужчину, который якобы обстрелял дом из РПГ. В ходе проведения оперативных мероприятий, правоохранители установили местонахождение и задержали 36-летнего стрелка.
Спасатели в Днепре спасли лебедя, который примерз на водоеме
Водолазы-спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепра спасли лебедя, который застрял на ледяном водоеме. Для освобождения птицы использовали лодку и водолазное снаряжение.
В Донецкой области россияне обстреляли Красногоровку: погибла женщина
Один мирный житель погиб и еще несколько получили ранения во время многочисленных российских артиллерийских обстрелов Красногоровки, прифронтового города в Донецкой области, что привело к призывам к эвакуации, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Фокус на производство дронов: Украина и Дания проведут форум оборонных индустрий
Украина и Дания проведут оборонно-промышленный форум, посвященный производству беспилотников, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина пригласила лидера КНР Си Цзиньпина на Глобальный саммит мира в Швейцарии
Киев пригласил президента Китая Си Цзиньпина на мирный саммит по Украине, который планируется провести в Швейцарии.
Арахамия предлагал президенту раскрыть данные о потерях среди военных, чтобы повысить темпы мобилизации
Глава фракции "Слуга народа" предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому обнародовать реальные военные потери для ускорения мобилизации, поскольку фактические потери ниже публичных оценок: они гораздо меньше, чем 100 тысяч человек.
ЕС готовится исключить соглашение с рф по транзиту газа через Украину - Bloomberg
ЕС готовится к варианту не продлевать соглашение о транзите газа с россией через Украину, когда оно закончится в конце года. План будет официально представлен в марте.