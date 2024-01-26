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Куп'янськ вночі армія рф обстріляла з "Урагана", є пошкодження підприємства - ОВА

Куп'янськ вночі армія рф обстріляла з "Урагана", є пошкодження підприємства - ОВА

Київ • УНН

 • 112934 перегляди

Російські війська обстріляли Куп'янськ Харківської області з реактивних систем залпового вогню "Ураган", завдавши шкоди підприємству та спричинивши пожежу на заправці.

Куп'янськ у Харківській області вночі зазнав удару російських військ з РСЗВ "Ураган", є пошкодження підприємства, була пожежа на заправці, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН

Сьогодні близько 01:00 окупанти завдали удару з РСЗВ "Ураган" по місту Куп'янськ. Пошкоджено підприємство, внаслідок обстрілу горіла заправка. Без постраждалих

- написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

З його слів, загалом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове. Ворог завдав авіаційного удару біля Комісарового Куп'янського району.

Зокрема, учора близько 14:30 ворог обстріляв з БПЛА село Козача Лопань Харківського району. Без постраждалих, зазначив Синєгубов.

О 09:00 ворог завдав удару КАБом по селу Вільхуватка Куп'янського району. Пошкоджено 4 господарчі будівлі цивільного підприємства, додав він.

"ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Куп'янського району", - повідомив голова ОВА.

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