Купянск ночью армия рф обстреляла из "Урагана", есть повреждения предприятия - ОВА

Купянск в Харьковской области ночью подвергся удару российских войск из РСЗО "Ураган", есть повреждения предприятия, был пожар на заправке, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Сегодня около 01:00 оккупанты нанесли удар из РСЗО "Ураган" по городу Купянск. Повреждено предприятие, в результате обстрела горела заправка. Без пострадавших - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По его словам, в целом за прошедшие сутки артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое. Враг нанес авиационный удар возле Комиссарово Купянского района.

В частности, вчера около 14:30 враг обстрелял из БПЛА село Казачья Лопань Харьковского района. Без пострадавших, отметил Синегубов.

В 09:00 враг нанес удар КАБом по селу Ольховатка Купянского района. Повреждены 4 хозяйственные постройки гражданского предприятия, добавил он.

"ВСУ отбили 6 атак врага возле Синьковки, Табаевки Купянского района", - сообщил глава ОВА.

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