Під час обстрілу в Куп'янському районі росіяни поранили поліцейського

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів Купʼянщини постраждав поліцейський. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

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Сьогодні приблизно об 11:10 окупанти з мінометів обстріляли приватний житловий сектор міста Купʼянськ.

В результаті є руйнування будинків та господарчих споруд, а також постраждав один правоохоронець. Як повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов, потерпілий - старший лейтенант поліції. Він отримав контузію та поранення вух.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо

Куп'янськ у Харківській області сьогодні вночі зазнав удару російських військ з РСЗВ "Ураган", є пошкодження підприємства, була пожежа на заправці.

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