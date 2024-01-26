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Під час обстрілу в Куп'янському районі росіяни поранили поліцейського

Під час обстрілу в Куп'янському районі росіяни поранили поліцейського

Київ • УНН

 • 25673 перегляди

Старший лейтенант поліції отримав поранення під час ворожого обстрілу в Куп'янському районі, в результаті якого були зруйновані будинки та господарські споруди. За даним фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів Купʼянщини постраждав поліцейський. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Сьогодні приблизно об 11:10 окупанти з мінометів обстріляли приватний житловий сектор міста Купʼянськ.

В результаті є руйнування будинків та господарчих споруд, а також постраждав один правоохоронець. Як повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов, потерпілий - старший лейтенант поліції. Він отримав контузію та поранення вух.

 За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо

Куп'янськ у Харківській області сьогодні вночі зазнав удару російських військ з РСЗВ "Ураган", є пошкодження підприємства, була пожежа на заправці.

Дефіциту електрики немає, через обстріли є значні пошкодження в мережах на Харківщині та Сумщині - енергетики26.01.24, 10:59 • 42937 переглядiв

Ганна Оніщенко

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