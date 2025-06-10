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Во Львовской области родственник военного предлагал взятку за избежание наказания

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Во Львове задержали родственника военнослужащего, который пытался подкупить заместителя командира. Он предлагал 5 тысяч долларов, чтобы замять дело о самовольном оставлении части.

Во Львовской области родственник военного предлагал взятку за избежание наказания

Во Львове родственник военнослужащего предлагал заместителю командира 5 тысяч долларов взятки, чтобы тот не принимал мер по самовольному оставлению части военным. В настоящее время военнослужащий возвращен в часть, а его родственнику объявлено о подозрении. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Предлагал 5 000 долларов взятки за самовольное оставление части без последствий. Во Львове полиция задержала родственника военнослужащего. Последний пытался договориться с заместителем командира, чтобы тот не принимал никаких мер в отношении его брата

 - говорится в заметке.

Правоохранители добавляют, что "задержанному объявлено подозрение, а военнослужащий возвращен в воинскую часть".

Раде рекомендовали принять изменения в УК и УПК об освобождении от ответственности за дезертирство и самовольное оставление части06.06.25, 14:35 • 2278 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Львов
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