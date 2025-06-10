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На Львівщині родич військового пропонував хабар за уникнення покарання

Київ • УНН

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У Львові затримали родича військовослужбовця, який намагався підкупити заступника командира. Він пропонував 5 тисяч доларів, щоб зам'яти справу про самовільне залишення частини.

На Львівщині родич військового пропонував хабар за уникнення покарання

У Львові родич військовослужбовця пропонував заступнику командира 5 тисяч доларів хабаря аби той не вживав заходів щодо самовільного залишення частини військовим. Наразі військовослужбовця повернули до частини, а його родичу оголошено про підозру. Про це повідомила Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Пропонував 5 000 доларів хабаря за самовільне залишення частини без наслідків. У Львові поліція затримала родича військовослужбовця. Останній намагався домовитися з заступником командира, аби той не вживав жодних заходів стосовно його брата

 - йдеться у дописі.

Правоохоронці додають, що "затриманому оголошена підозра, а військовослужбовця повернуто до військової частини".

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Львів
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