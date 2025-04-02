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Во Львовской области разоблачены поставки некачественного меда для ВСУ на 30 млн гривен

Киев • УНН

 • 21102 просмотра

ГБР выявило факты поставки некачественного меда в воинские части во Львовской области на сумму более 30 млн гривен. Задержаны директор предприятия и командир воинской части.

Во Львовской области разоблачены поставки некачественного меда для ВСУ на 30 млн гривен

Государственное бюро расследований разоблачило факт поставки в части Вооруженных сил Украины некачественного меда, общая сумма продукции составляет более 30 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в начале 2023 года одна из воинских частей во Львовской области заключила с частным предприятием договор о поставке меда для питания военнослужащих. По условиям договора и требованиям действующего законодательства, качество меда должна была проверить лаборатория самой воинской части.

Но по заключению проверки Минобороны, директор частного предприятия занимался поставкой меда, который не соответствовал государственным стандартам качества.

В ходе досудебного расследования были задержаны и сам директор предприятия и командир воинской части, для которой закупали мед. Им объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения) и ч. 5 ст. 191 (завладение государственными средствами в особо крупных размерах во время военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежной оплаты.

Во Львове задержали агентов гру рф, готовивших теракт02.04.25, 11:28 • 20150 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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