На Львівщині викрито постачання неякісного меду для ЗСУ на 30 млн гривень
Київ • УНН
ДБР виявило факти постачання неякісного меду у військові частини на Львівщині на суму понад 30 млн гривень. Затримано директора підприємства та командира військової частини.
Державне бюро розслідувань викрило факт постачання в частини Збройних сил України неякісного меду, загальна сума продукції становить понад 30 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба ДБР, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, на початку 2023 року одна з військових частин у Львівській області уклала з приватним підприємством договір про постачання меду для харчування військовослужбовців. За умовами договору і вимогами чинного законодавства, якість меду мала би перевірити лабораторія самої військової частини.
Але за висновками перевірки Міноборони, директор приватного підприємства займався постачанням меду, який не відповідав державним стандартам щодо якості.
Під час досудового розслідування були затримані і сам директор підприємства і командир військової частини, для якої закуповували мед. Їм оголошено про підозру за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану) і ч. 5 ст. 191 (заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової оплати.
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