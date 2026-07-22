Во Львовской области пропал бывший игрок "Карпат" и "Шахтера" Ярослав Кикоть, полиция объявила розыск
Киев • УНН
77-летнего Ярослава Кикотя в последний раз видели 21 июля в селе Липники. Мужчина может быть дезориентирован и не помнить места проживания.
Полиция Львовщины разыскивает экс-игрока «Карпат» и «Шахтера» 77-летнего Ярослава Кикотя, который пропал 21 июля во Львовской области. Сейчас поиски мужчины продолжаются, сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
Объявлен в розыск без вести пропавший известный в прошлом футболист «Карпат» и «Шахтера», который впоследствии работал детским тренером и воспитал не одно поколение футболистов, Ярослав Кикоть
Последний раз жителя Старого Самбора видели 21 июля около 14:20 в селе Липники Львовского района.
Приметы разыскиваемого: 77 лет, рост – около 175 сантиметров, среднего телосложения, короткостриженые седые волосы. Был одет в темно-коричневый свитер, зеленые штаны и тапочки. Мужчина может быть дезориентирован в пространстве и не помнить своего места жительства.
В полиции призвали, если известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить на оперативную линию 102.
В ГУ Нацполиции во Львовской области в комментарии УНН сообщили, что, «к сожалению, поиски мужчины еще продолжаются».
Как рассказали во львовских «Карпатах», Ярослав Кикоть защищал цвета «львов» в 1972–1977 годах. За это время он провел за «зелено-белых» 153 матча и забил 12 голов. После завершения игровой карьеры Ярослав Григорьевич много лет работал тренером СДЮШОР «Карпаты» и выступал за команду ветеранов клуба.