Во Львовской области приставали к парню с инвалидностью и снимали это на видео: полиция нашла подростков

Во Львовской области, в Трускавце, группу подростков заподозрили в хулиганстве в отношении 18-летнего парня с инвалидностью, что они снимали на видео, полиция проводит расследование, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.

Детали

"Полицейские установили подростков, причастных к совершению хулиганских действий в отношении парня с инвалидностью в Трускавце", - отметили в полиции.

Как установили правоохранители, событие произошло вчера, 19 марта, около 20.00 на улице Мазепы в городе Трускавец, Дрогобычского района.

"Четыре девушки и один парень в возрасте 11-14 лет совершили хулиганские действия в отношении 18-летнего парня с инвалидностью. Все участники события - жители Трускавца. При этом они снимали видео, которое в дальнейшем выложили в одну из социальных сетей", - сообщили в полиции.

По факту следователи полиции Львовщины начали уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Проводится досудебное расследование. Правоохранители опрашивают детей в присутствии родителей и психолога, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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