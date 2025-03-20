Во Львовской области приставали к парню с инвалидностью и снимали это на видео: полиция нашла подростков

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16374 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30173 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65483 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214730 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123165 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392318 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311179 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213851 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244290 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255153 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23379 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46048 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132593 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15366 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14689 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132608 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214730 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392318 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254583 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311179 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3364 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14696 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46064 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72197 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57276 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Во Львовской области приставали к парню с инвалидностью и снимали это на видео: полиция нашла подростков

Киев • УНН

 • 10762 просмотра

В Трускавце группа подростков совершила хулиганские действия в отношении 18-летнего парня с инвалидностью, снимая это на видео. Полиция начала расследование инцидента и опрашивает участников происшествия.

Во Львовской области приставали к парню с инвалидностью и снимали это на видео: полиция нашла подростков

Во Львовской области, в Трускавце, группу подростков заподозрили в хулиганстве в отношении 18-летнего парня с инвалидностью, что они снимали на видео, полиция проводит расследование, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.

Детали

"Полицейские установили подростков, причастных к совершению хулиганских действий в отношении парня с инвалидностью в Трускавце", - отметили в полиции.

Как установили правоохранители, событие произошло вчера, 19 марта, около 20.00 на улице Мазепы в городе Трускавец, Дрогобычского района.

"Четыре девушки и один парень в возрасте 11-14 лет совершили хулиганские действия в отношении 18-летнего парня с инвалидностью. Все участники события - жители Трускавца. При этом они снимали видео, которое в дальнейшем выложили в одну из социальных сетей", - сообщили в полиции.

По факту следователи полиции Львовщины начали уголовное производство по ч.2 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Проводится досудебное расследование. Правоохранители опрашивают детей в присутствии родителей и психолога, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство13.03.25, 12:56 • 46582 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77