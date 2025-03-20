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На Львівщині чіплялися до хлопця з інвалідністю і знімали це на відео: поліція знайшла підлітків

Київ • УНН

 • 10769 перегляди

У Трускавці група підлітків вчинила хуліганські дії щодо 18-річного хлопця з інвалідністю, знімаючи це на відео. Поліція розпочала розслідування інциденту та опитує учасників події.

На Львівщині чіплялися до хлопця з інвалідністю і знімали це на відео: поліція знайшла підлітків

У Львівській області, у Трускавці, групу підлітків запідозрили у хуліганстві стосовно 18-річного хлопця з інвалідністю, що вони знімали на відео, поліція проводить розслідування, повідомили у ГУНП в області у четвер, пише УНН.

Деталі

"Поліцейські встановили підлітків, причетних до вчинення хуліганських дій відносно хлопця з інвалідністю у Трускавці", - зазначили у поліції.

Як встановили правоохоронці, подія сталась вчора, 19 березня, близько 20.00 на вулиці Мазепи у місті Трускавець, Дрогобицького району.

"Четверо дівчат та один хлопець віком 11-14 років вчинили хуліганські дії відносно 18-річного хлопця з інвалідністю. Усі учасники події - жителі Трускавця. При цьому вони знімали відео, яке надалі виклали в одну з соціальних мереж", - повідомили у поліції.

За фактом слідчі поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці опитують дітей у присутності батьків та психолога, встановлюються усі обставини події.

На Львівщині побили дитину на території школи: відкрито провадження13.03.25, 12:56 • 46601 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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