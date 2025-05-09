Во Львове Шмыгаль встретился с главой МИД Германии Вадефулем: что обсуждали
Киев • УНН
Премьер Денис Шмыгаль встретился с главой МИД Германии Вадефулем во Львове. Обсудили ситуацию на фронте, усиление давления на рф, евроинтеграцию Украины и ожидаемый 17-й пакет санкций ЕС.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во Львове встретился с министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем. Они обсудили ситуацию на фронте и дальнейшее приближение нашего государства к членству в Евросоюзе, сообщил Шмыгаль на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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Премьер-министр поздравил Вадефуля с формированием нового правительства, а также выразил уверенность в продолжении продуктивного сотрудничества.
Рассчитываем на лидерскую роль Германии в дальнейшей поддержке Украины
Также стороны обсудили ситуацию на фронте. Шмыгаль призвал усиливать любое давление на россию, чтобы принудить государство-агрессора к прекращению огня. Кроме того, Украина ожидает 17-й пакет санкций ЕС, который должен быть внедрен в ближайшее время.
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Шмыгаль и Вадефуль обсудили также евроинтеграционный трек Украины и реформы на пути к полноправному членству нашего государства в Евросоюзе. Глава правительства добавил, что в этом году ожидается открытие переговоров по всем шести кластерам.
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Дополнение
Премьер-министр Шмыгаль заявил о приближении старта спецтрибунала для российских чиновников, отдавших преступные приказы. Формирование трибунала в рамках Совета Европы начнется в скором времени.