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Во Львове Шмыгаль встретился с главой МИД Германии Вадефулем: что обсуждали

Киев • УНН

 • 3534 просмотра

Премьер Денис Шмыгаль встретился с главой МИД Германии Вадефулем во Львове. Обсудили ситуацию на фронте, усиление давления на рф, евроинтеграцию Украины и ожидаемый 17-й пакет санкций ЕС.

Во Львове Шмыгаль встретился с главой МИД Германии Вадефулем: что обсуждали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во Львове встретился с министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем. Они обсудили ситуацию на фронте и дальнейшее приближение нашего государства к членству в Евросоюзе, сообщил Шмыгаль на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Рад встретиться во Львове с новоназначенным министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем. Это его первый заграничный визит в должности

- сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр поздравил Вадефуля с формированием нового правительства, а также выразил уверенность в продолжении продуктивного сотрудничества.

Рассчитываем на лидерскую роль Германии в дальнейшей поддержке Украины

- отметил Шмыгаль.

Также стороны обсудили ситуацию на фронте. Шмыгаль призвал усиливать любое давление на россию, чтобы принудить государство-агрессора к прекращению огня. Кроме того, Украина ожидает 17-й пакет санкций ЕС, который должен быть внедрен в ближайшее время.

Выразил благодарность немецкому бизнесу, работающему в Украине. Рассчитываем, что компании из Германии будут активно инвестировать в развитие и восстановление нашего государства после окончания войны

- сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль и Вадефуль обсудили также евроинтеграционный трек Украины и реформы на пути к полноправному членству нашего государства в Евросоюзе. Глава правительства добавил, что в этом году ожидается открытие переговоров по всем шести кластерам.

Благодарен Германии за военную, финансовую, гуманитарную поддержку и благодарим весь немецкий народ за солидарность с Украиной

- подытожил Шмыгаль.

Дополнение

Премьер-министр Шмыгаль заявил о приближении старта спецтрибунала для российских чиновников, отдавших преступные приказы. Формирование трибунала в рамках Совета Европы начнется в скором времени.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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