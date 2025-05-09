Во Львове Шмыгаль встретился с главой МИД Германии Вадефулем: что обсуждали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во Львове встретился с министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем. Они обсудили ситуацию на фронте и дальнейшее приближение нашего государства к членству в Евросоюзе, сообщил Шмыгаль на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Рад встретиться во Львове с новоназначенным министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем. Это его первый заграничный визит в должности - сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр поздравил Вадефуля с формированием нового правительства, а также выразил уверенность в продолжении продуктивного сотрудничества.

Рассчитываем на лидерскую роль Германии в дальнейшей поддержке Украины - отметил Шмыгаль.

Также стороны обсудили ситуацию на фронте. Шмыгаль призвал усиливать любое давление на россию, чтобы принудить государство-агрессора к прекращению огня. Кроме того, Украина ожидает 17-й пакет санкций ЕС, который должен быть внедрен в ближайшее время.

Выразил благодарность немецкому бизнесу, работающему в Украине. Рассчитываем, что компании из Германии будут активно инвестировать в развитие и восстановление нашего государства после окончания войны - сообщил Шмыгаль.

Шмыгаль и Вадефуль обсудили также евроинтеграционный трек Украины и реформы на пути к полноправному членству нашего государства в Евросоюзе. Глава правительства добавил, что в этом году ожидается открытие переговоров по всем шести кластерам.

Благодарен Германии за военную, финансовую, гуманитарную поддержку и благодарим весь немецкий народ за солидарность с Украиной - подытожил Шмыгаль.

Дополнение

Премьер-министр Шмыгаль заявил о приближении старта спецтрибунала для российских чиновников, отдавших преступные приказы. Формирование трибунала в рамках Совета Европы начнется в скором времени.