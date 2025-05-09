У Львові Шмигаль зустрівся з главою МЗС Німеччини Вадефулем: що обговорювали
Київ • УНН
Прем'єр Денис Шмигаль зустрівся з главою МЗС Німеччини Вадефулем у Львові. Обговорили ситуацію на фронті, посилення тиску на рф, євроінтеграцію України та очікуваний 17-й пакет санкцій ЄС.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Львові зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем. Вони обговорили ситуацію на фронті та подальше наближення нашої держави до членства в Євросоюзі, повідомив Шмигаль на своїй сторінці в Telegram, пише УНН.
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Прем’єр-міністр привітав Вадефуля з формуванням нового уряду, а також висловив впевненість у продовженні продуктивної співпраці.
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Також сторони обговорили ситуацію на фронті. Шмигаль закликав посилювати будь-який тиск на росію, щоб примусити державу-агресора до припинення вогню. Крім того, Україна очікує на 17-й пакет санкцій ЄС, який має бути впроваджений найближчим часом.
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Шмигаль та Вадефуль обговорили також євроінтеграційний трек України та реформи на шляху до повноправного членства нашої держави у Євросоюзі. Глава уряду додав, що цього року очікується відкриття переговорів щодо всіх шести кластерів.
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Доповнення
Прем'єр-міністр Шмигаль заявив про наближення старту спецтрибуналу для російських посадовців, які віддавали злочинні накази. Формування трибуналу в межах Ради Європи розпочнеться незабаром.