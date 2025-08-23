Во Львове пограничники создали живой флаг на высоте 294 метра
Киев • УНН
Во Львове пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда создали живой флаг Украины на горе Баба Род. Жена Героя Украины Романа Гаха зажгла синюю и желтую дымовые шашки.
На высоте 294 метра во Львове пограничники создали живой флаг ко Дню Государственного флага Украины, сообщил в Facebook в субботу 7-й пограничный Карпатский отряд, пишет УНН.
Во Львове, на горе Баба Род, пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда провели символическую акцию, создав живой флаг Украины. Величественные облака синего и желтого дыма поднялись в небо, формируя мощный визуальный символ единства и несокрушимости
С вершины горы высотой 294 метра, как указано, открывается панорама Львова - от Высокого Замка до районов Знесенья, Подзамчего и Замарстынова. Здесь установлен памятный крест и государственный флаг, олицетворяющие силу и независимость Украины.
Особый смысл акции придала Ирина Гах - жена Героя Украины Романа Гаха, который шесть часов удерживал рубеж на Луганщине и отдал жизнь за Украину. Она зажгла синюю и желтую дымовые шашки, символически передав огонь памяти от тех, кто погиб, к тем, кто продолжает борьбу.
"Дым, поднимающийся в небо, стал образом непокоренной воли. Под этим флагом мы стоим. С этим флагом идем в бой. И с этим флагом - к победе", - подчеркнули в 7-м пограничном Карпатском отряде.