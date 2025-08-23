Во Львове пограничники создали живой флаг на высоте 294 метра

$41.220.00
Эксклюзив
07:20
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
03:30
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 14:47
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
22 августа, 14:30
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
22 августа, 13:07
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
22 августа, 12:16
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома. 22 августа, 23:14
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров. 23 августа, 00:49
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов. 23 августа, 01:21
ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине. 23 августа, 01:51
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев. 03:12
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
07:20
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем. 06:00
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа. 03:30
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов. 22 августа, 15:31
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
22 августа, 15:16
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Кит Келлог
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Сумская область
Краматорск
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные. 22 августа, 14:39
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони. 22 августа, 13:10
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка. 22 августа, 11:46
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку. 22 августа, 10:17
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico. 22 августа, 02:18
Беспилотный летательный аппарат
КАБ-500
КАБ-250
Шахед-136
Футбол

Во Львове пограничники создали живой флаг на высоте 294 метра

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

Во Львове пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда создали живой флаг Украины на горе Баба Род. Жена Героя Украины Романа Гаха зажгла синюю и желтую дымовые шашки.

Во Львове пограничники создали живой флаг на высоте 294 метра

На высоте 294 метра во Львове пограничники создали живой флаг ко Дню Государственного флага Украины, сообщил в Facebook в субботу 7-й пограничный Карпатский отряд, пишет УНН.

Во Львове, на горе Баба Род, пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда провели символическую акцию, создав живой флаг Украины. Величественные облака синего и желтого дыма поднялись в небо, формируя мощный визуальный символ единства и несокрушимости

- сообщили пограничники.

С вершины горы высотой 294 метра, как указано, открывается панорама Львова - от Высокого Замка до районов Знесенья, Подзамчего и Замарстынова. Здесь установлен памятный крест и государственный флаг, олицетворяющие силу и независимость Украины.

Особый смысл акции придала Ирина Гах - жена Героя Украины Романа Гаха, который шесть часов удерживал рубеж на Луганщине и отдал жизнь за Украину. Она зажгла синюю и желтую дымовые шашки, символически передав огонь памяти от тех, кто погиб, к тем, кто продолжает борьбу.

"Дым, поднимающийся в небо, стал образом непокоренной воли. Под этим флагом мы стоим. С этим флагом идем в бой. И с этим флагом - к победе", - подчеркнули в 7-м пограничном Карпатском отряде.

Юлия Шрамко

Общество
Луганская область
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Facebook
Львов