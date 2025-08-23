У Львові прикордонники створили живий прапор на висоті 294 метри

$41.220.00
Ексклюзив
07:20 • 3988 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 5290 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
03:30 • 7352 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 4992 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 26536 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28196 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 22202 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24672 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24306 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13598 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Теги
Автори
Популярнi новини
Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки22 серпня, 23:14 • 11500 перегляди
У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров23 серпня, 00:49 • 7348 перегляди
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів23 серпня, 01:21 • 12649 перегляди
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 23 серпня, 01:51 • 8798 перегляди
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців03:12 • 9382 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
07:20 • 3992 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 6764 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня03:30 • 7352 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 19290 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 26537 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Дніпропетровська область
Краматорськ
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 22202 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 13986 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 16215 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 19163 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 26929 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Футбол
Нафта
Шахед 129

У Львові прикордонники створили живий прапор на висоті 294 метри

Київ • УНН

 • 84 перегляди

У Львові прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону створили живий прапор України на горі Баба Род. Дружина Героя України Романа Гаха запалила синю та жовту димові шашки.

У Львові прикордонники створили живий прапор на висоті 294 метри

На висоті 294 метри у Львові прикордонники створили живий прапор до Дня Державного прапора України, повідомив у Facebook у суботу 7-й прикордонний Карпатський загін, пише УНН.

У Львові, на горі Баба Род, прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону провели символічну акцію, створивши живий прапор України. Величні хмари синього та жовтого диму здійнялися у небо, формуючи потужний візуальний символ єдності та незламності

- повідомили прикордонники.

З вершини гори заввишки 294 метри, як вказано, відкривається панорама Львова - від Високого Замку до районів Знесіння, Підзамчого та Замарстинова. Тут встановлено пам’ятний хрест і державний прапор, що уособлюють силу та незалежність України.

Особливого змісту акції надала Ірина Гах - дружина Героя України Романа Гаха, який шість годин утримував рубіж на Луганщині та віддав життя за Україну. Вона запалила синю та жовту димові шашки, символічно передавши вогонь пам’яті від тих, хто загинув, до тих, хто продовжує боротьбу.

"Дим, що піднімається в небо, став образом нескореної волі. Під цим прапором ми стоїмо. З цим прапором ідемо у бій. І з цим прапором - до перемоги", - наголосили у 7-му прикордонному Карпатському загоні.

Юлія Шрамко

Суспільство
Луганська область
Державна прикордонна служба України
Україна
Facebook
Львів