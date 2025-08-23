У Львові прикордонники створили живий прапор на висоті 294 метри
Київ • УНН
У Львові прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону створили живий прапор України на горі Баба Род. Дружина Героя України Романа Гаха запалила синю та жовту димові шашки.
На висоті 294 метри у Львові прикордонники створили живий прапор до Дня Державного прапора України, повідомив у Facebook у суботу 7-й прикордонний Карпатський загін, пише УНН.
У Львові, на горі Баба Род, прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону провели символічну акцію, створивши живий прапор України. Величні хмари синього та жовтого диму здійнялися у небо, формуючи потужний візуальний символ єдності та незламності
З вершини гори заввишки 294 метри, як вказано, відкривається панорама Львова - від Високого Замку до районів Знесіння, Підзамчого та Замарстинова. Тут встановлено пам’ятний хрест і державний прапор, що уособлюють силу та незалежність України.
Особливого змісту акції надала Ірина Гах - дружина Героя України Романа Гаха, який шість годин утримував рубіж на Луганщині та віддав життя за Україну. Вона запалила синю та жовту димові шашки, символічно передавши вогонь пам’яті від тих, хто загинув, до тих, хто продовжує боротьбу.
"Дим, що піднімається в небо, став образом нескореної волі. Під цим прапором ми стоїмо. З цим прапором ідемо у бій. І з цим прапором - до перемоги", - наголосили у 7-му прикордонному Карпатському загоні.