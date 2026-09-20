Во Львове 13-летний мальчик получил удар током, забравшись на вагон ради селфи
Киев • УНН
13-летний мальчик получил удар током и упал с вагона во Львове. Его госпитализировали с сильными ожогами, угрозы жизни нет.
Во Львове 13-летний подросток получил поражение электрическим током, когда залез на вагон-цистерну возле станции "Рясне-2". По предварительным данным, мальчик хотел сделать селфи. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, пишет УНН.
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Инцидент произошёл 19 сентября. Школьник поднялся на вагон поезда, после чего его ударило током. Свидетели увидели, как подросток упал с вагона, и вызвали на место медиков и правоохранителей.
В результате инцидента мальчик получил сильные ожоги тела. Его госпитализировали в реанимационное отделение одной из местных больниц. По информации медиков, угрозы его жизни в настоящее время нет.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. По результатам проверки они должны дать инциденту соответствующую правовую квалификацию.
В полиции в очередной раз призвали не забираться на вагоны и локомотивы. Даже без непосредственного контакта с проводами человек на крыше вагона может попасть под воздействие электрической дуги от высоковольтной контактной сети. Такие случаи могут привести к тяжёлым травмам или смерти.
Правоохранители подчёркивают: железнодорожные станции и подвижной состав не являются безопасным местом для развлечений или фотографирования.
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