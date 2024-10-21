Во Львове 11-летнюю девочку ударило током при попытке сделать селфи: ее готовят к операции

Во Львове 11-летняя девочка пострадала от удара током, пытаясь сделать селфи на крыше вагона. Ее готовят к операции на правой стопе, сообщили во Львовском горсовете в Telegram в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Вчера во Львове 11-летняя девочка поднялась на вагон поезда, чтобы сделать селфи, и получила ожоги в результате поражения электрическим током», - сообщили в мэрии.

Как сообщается, в детской больнице во Львове медики оказали ребенку неотложную помощь и перевели на амбулаторное лечение «с целью подготовки к дальнейшему оперативному вмешательству правой стопы».

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