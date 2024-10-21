У Львові 11-річну дівчинку вдарило струмом під час спроби зробити селфі: її готують до операції
Київ • УНН
У Львові 11-річна дівчинка отримала опіки від удару струмом, намагаючись зробити селфі на даху вагона. Дитину готують до операції на правій стопі після надання невідкладної допомоги.
У Львові 11-річна дівчинка постраждала від удару струмом, намагаючись зробити селфі на даху вагона. Її готують до операції на правій стопі, повідомили у Львівській міськраді у Telegram у понеділок, пише УНН.
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"Учора у Львові 11-річна дівчинка піднялась на вагон поїзда, щоб зробити селфі, та отримала опіки внаслідок ураження електричним струмом", - повідомили у мерії.
Як повідомляється, у дитячій лікарні у Львові медики надали дитині невідкладну допомогу і перевели на амбулаторне лікування "з метою підготовки до подальшого оперативного втручання правої стопи".
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