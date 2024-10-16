На Київщині 13-річний хлопець впав з потяга та отримав 90% опіків тіла від ураження струмом
Київ • УНН
У Борисполі підліток впав з вагона нерухомого потяга, отримавши ураження струмом. Хлопця госпіталізовано з термічними опіками 2-3 ступеню на 90% тіла.
У Борисполі Київської області 13-річний хлопець отримав ураження струмом на залізничному вокзалі. Наразі дитина перебуває в лікарні. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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15 жовтня, близько 22:40 години, до правоохоронців надійшло повідомлення від працівника залізничного вокзалу про те, що з потяга впав хлопець.
Попередньо правоохоронці встановили, що хлопець, ігноруючи правила безпеки, перелазив через один із вагонів нерухомого потягу, внаслідок чого отримав ураження струмом та його відкинуло на землю.
Дитину госпіталізували до Бориспільської лікарні у важкому стані з термічними опіками 2-3 ступеню - близько 90% поверхні тіла.
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