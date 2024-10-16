На Киевщине 13-летний парень упал с поезда и получил 90% ожогов тела от поражения током
Киев • УНН
В Борисполе подросток упал из вагона неподвижного поезда, получив поражение током. Парень госпитализирован с термическими ожогами 2-3 степени на 90% тела.
В Борисполе Киевской области 13-летний парень получил поражение током на железнодорожном вокзале. Сейчас ребенок находится в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
15 октября, около 22:40 часов, в милицию поступило сообщение от работника железнодорожного вокзала о том, что с поезда упал парень.
Предварительно правоохранители установили, что парень, игнорируя правила безопасности, перелезал через один из вагонов неподвижного поезда, в результате чего получил поражение током и его отбросило на землю.
Ребенка госпитализировали в Бориспольскую больницу в тяжелом состоянии с термическими ожогами 2-3 степени - около 90% поверхности тела.
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