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На Киевщине 13-летний парень упал с поезда и получил 90% ожогов тела от поражения током

На Киевщине 13-летний парень упал с поезда и получил 90% ожогов тела от поражения током

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 10:44  •  3698 просмотра

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В Борисполе подросток упал из вагона неподвижного поезда, получив поражение током. Парень госпитализирован с термическими ожогами 2-3 степени на 90% тела.

В Борисполе Киевской области 13-летний парень получил поражение током на железнодорожном вокзале. Сейчас ребенок находится в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали 

15 октября, около 22:40 часов, в милицию поступило сообщение от работника железнодорожного вокзала о том, что с поезда упал парень.

Предварительно правоохранители установили, что парень, игнорируя правила безопасности, перелезал через один из вагонов неподвижного поезда, в результате чего получил поражение током и его отбросило на землю.

Ребенка госпитализировали в Бориспольскую больницу в тяжелом состоянии с термическими ожогами 2-3 степени - около 90% поверхности тела.

На Тернопольщине из-за оборванного провода мужчина погиб от удара током4 августа 2024, 09:05 • 23629 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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