В Тернопольской области мужчина погиб от удара током, пытаясь перелезть забор с оборванным проводом. Провод упал на ограждение после падения дерева на воздушную линию. Об этом в воскресенье сообщили в Минэнерго, передает УНН.

В результате падения дерева на воздушную линию оборвался провод, который упал на забор. Мужчина, пытаясь его перелезть, приблизился на опасное расстояние и был смертельно поражен током - рассказали в Минэнерго.

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Из-за непогоды по состоянию на утро 4 августа обесточены 96 населенных пунктов в Киевской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях.