В Тернопольской области мужчина погиб от поражения током, пытаясь перелезть забор с оборванным проводом. Провод упал на ограждение после падения дерева на воздушную линию электропередач.
В Тернопольской области мужчина погиб от удара током, пытаясь перелезть забор с оборванным проводом. Провод упал на ограждение после падения дерева на воздушную линию. Об этом в воскресенье сообщили в Минэнерго, передает УНН.
В результате падения дерева на воздушную линию оборвался провод, который упал на забор. Мужчина, пытаясь его перелезть, приблизился на опасное расстояние и был смертельно поражен током
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