Во исполнение договоренностей с МВФ: правительство сузило программу помощи бизнесу 5-7-9%

Война станет изнурительной, если ситуация не изменится в ближайшие месяцы - президент Литвы

Президент Литвы предупреждает, что война станет долгой и изнурительной, если фронт не изменится в ближайшее время, с большими потерями, пока одна из сторон не выдохнется.