Украина приняла рекомендованную МВФ Национальную стратегию доходов до 2030 года

Правительство приняло Национальную стратегию доходов, которая является одним из маяков Международного валютного фонда. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

По факту это план изменений в налоговой и таможенной сфере и администрировании до 2030 года, которые должны обеспечить больше собственных доходов госбюджета - отметил он.

Детали

Стратегия предусматривает изменения в налоговой и таможенной сфере и их администрировании. Предполагается, что это поможет увеличить собственные доходы госбюджета Украины.

Депутат отметил, что стратегия предусматривает в отдаленной перспективе пересмотр упрощенной системы налогообложения, введение прогрессивной шкалы НДФЛ, сокращение налоговых льгот, в частности по налогу на прибыль, а также постепенное повышение акцизов до минимальных ставок ЕС.

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В таможенной политике планируется гармонизировать льготное налогообложение импорта с ЕС, восстановить документальные проверки, имплементировать Таможенный кодекс ЕС, предоставить таможенным органам право на оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование по контрабанде. Также предусмотрено введение административной ответственности за нарушение таможенных правил и имплементация норм по криминализации контрабанды.