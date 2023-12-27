Украина приняла рекомендованную МВФ Национальную стратегию доходов до 2030 года
Правительство выполнило очередную рекомендацию от МВФ, опубликовав Национальную стратегию доходов до 2030 года. Документ предусматривает изменение правил налогообложения, повышение акцизов и принятие налоговых и таможенных правил Евросоюза.
Вкусняшки и подарки: заместитель председателя Одесской ОВА поздравил воспитанников детдома с праздниками
Представитель Одесской военной администрации Александр Харлов вручил сладости и подарки 12 воспитанникам детского дома семейного типа. Он отметил важность государственной поддержки детей.
Правительство согласовало увольнение главы Тернопольской ОГА Труша
Кабинет Министров Украины уволил Владимира Труша с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.
"Мало быть обеспокоенными": омбудсмен отреагировал расстрел пленных возле Роботино
Уполномоченный по правам человека требует привлечения к ответственности российских военных преступников за расстрел безоружных украинских солдат; настаивает на необходимости действий на международном уровне.
Правительство продлило действие льготных цен на электроэнергию до конца апреля
Кабинет министров Украины продлил действие ПСО на электроэнергию до конца апреля, установив тариф на уровне 2,64 грн/кВт-ч для домохозяйств.
Евро поднялся до самого высокого уровня за четыре с половиной месяца, доллар увеличил потери
Евро достигает 4,5-месячного максимума по отношению к доллару, поскольку ФРС сигнализирует о снижении ставок; потери доллара углубляются.
Суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
Верховный суд Мичигана оставил Трампа на выборах 2024 года, отклонив попытку дисквалификации, в отличие от суда Колорадо.
В Феодосии обломки российского корабля "Новочеркасск" разлетелись по всему городу
В Феодосии собирают обломки после взрыва судна "Новочеркасск", что привело к значительным повреждениям близлежащих домов и инфраструктуры.
Просто невозможно: Данилов о вступлении Украины в НАТО частями
Секретарь СНБО Украины Данилов отвергает частичное вступление в НАТО как "невыполнимое", подчеркивая единство и целостность страны.
Япония является третьим крупнейшим донором финпомощи для Украины: за 2023 год бюджет получил 3,7 млрд долларов - Минфин
В 2023 году Япония предоставила Украине 3,7 миллиарда долларов помощи, заняв третье место среди крупнейших доноров.