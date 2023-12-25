Структурный маяк МВФ: правительство одобрило дорожную карту реформы управления публичными инвестициями
Киев • УНН
Правительство Украины утвердило дорожную карту реформирования системы управления государственными инвестициями
Правительство одобрило дорожную карту реформирования управления публичными инвестициями, направленную на выполнение структурного маяка МВФ, сообщили в понедельник в Министерстве финансов, пишет УНН.
Детали
"22 декабря во время заседания правительства одобрен протокольным решением проект дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями. Таким образом обеспечено выполнение структурного маяка, предусмотренного меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ", - сообщили в Минфине.
Эта дорожная карта, как указано, является рамочным документом, разработанным с учетом рекомендаций Всемирного банка и МВФ, лучших европейских практик, а также потребностей в быстром восстановлении и послевоенном восстановлении.
Целью дорожной карты является формирование контекста, видения, основных принципов и направлений построения целостной, устойчивой и эффективной системы управления публичными инвестициями, которая обеспечивает планирование инвестиционных проектов на основе стратегических приоритетов и среднесрочной бюджетной рамки, осуществление их отбора в соответствии с унифицированными и прозрачными процедурами и четкими критериями и реализацию в пределах запланированных сроков и финансирования.
В частности, дорожной картой предусмотрено:
- принятие решений об осуществлении публичных инвестиций в рамках стратегического и среднесрочного бюджетного планирования и создание Стратегического инвестиционного совета;
- распространение процедур управления публичными инвестициями на все инвестиционные проекты, связанные с восстановлением, реконструкцией и развитием, через единое определение публичного инвестиционного проекта;
- унификацию подходов к оценке и отбору публичных инвестиционных проектов, независимо от источников и механизмов финансирования, и создание единого проектного портфеля для обеспечения приоритезации и получения доступа к финансированию;
- оценку Минфином финансовой устойчивости публичных инвестиций и усиление управления соответствующими фискальными рисками;
- создание на основе обновленной методологической базы управления публичными инвестициями единой ИТ-экосистемы;
- развитие возможностей по управлению публичными инвестициями на центральном и местном уровне.
В дальнейшем поручено Минфину при участии Минэкономики, Минюста, Мининфраструктуры и других заинтересованных сторон разработать и внести на рассмотрение Кабинета министров план мероприятий по реализации дорожной карты до 1 июня 2024 года.
Зеленский подписал законопроект о страховании инвестиций от военных рисков22 декабрь 2023, 10:10 • 24426 просмотров
Структурный маяк МВФ: правительство одобрило дорожную карту реформы управления публичными инвестициями
Правительство Украины утвердило дорожную карту реформирования системы управления государственными инвестициями.
Фиктивные справки и псевдо водители-дальнобойщики: СБУ ликвидировала три схемы выезда уклонистов за границу
Служба безопасности Украины задержала лиц, в том числе военного чиновника и хирурга, за незаконную помощь мужчинам призывного возраста в выезде за границу.
Премьер Армении Пашинян отправился в россию с двухдневным визитом: примет участие в неформальном саммите СНГ
Премьер-министр Армении Пашинян отбыл с двухдневным визитом в Россию.
В Беларуси за год задержали 125 человек, которые вернулись из-за границы
Беларусь задержала 125 граждан, которые возвращались из-за границы, преимущественно из Литвы, часто за "экстремистские материалы" после телефонных проверок властями. Правозащитники считают, что реальная цифра выше.
В россии снова "заочно арестовали" Буданова
Кирилл Буданов, глава украинской разведки, был снова "заочно арестован" судом рф по якобы обвинению в 104 преступлениях.
путин хочет как можно скорее закончить войну, однако главный вопрос для Украины на каких условиях - ГУР
путин стремится к быстрому завершению войны на своих условиях, тогда как Украина настаивает на территориальной целостности и наказании виновных.
Экс-главу "Реал Банка" приговорили к 11 годам с конфискацией имущества
Экс-глава правления "Реал Банка" признан виновным в отмывании средств и приговорен к 11 годам лишения свободы и штрафу в размере 12 750 грн с конфискацией имущества. Суд также постановил взыскать более 508 миллионов гривен, как возмещение убытков.
Украина получила 1,34 млрд долларов в рамках проекта Всемирного банка: куда пойдут средства
Украина получила 1,34 миллиарда долларов от проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine на нужды государственного бюджета, такие как пенсии и выплаты спасателям.
российский "аэрофлот" возобновил прямые рейсы из москвы в Гавану
аэрофлот возобновил прямые рейсы из москвы в Гавану, первый рейс состоялся 24 декабря. Рейсы были приостановлены с марта 2022 года из-за санкций ЕС в отношении россии, - за ее военное вторжение в Украину.
Оккупанты ночью массированно обстреляли Чернобаевку на Херсонщине
Российские войска ночью массированно обстреляли Чернобаевку Херсонской области.