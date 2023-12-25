Структурный маяк МВФ: правительство одобрило дорожную карту реформы управления публичными инвестициями

Правительство одобрило дорожную карту реформирования управления публичными инвестициями, направленную на выполнение структурного маяка МВФ, сообщили в понедельник в Министерстве финансов, пишет УНН.

Детали

"22 декабря во время заседания правительства одобрен протокольным решением проект дорожной карты реформирования управления публичными инвестициями. Таким образом обеспечено выполнение структурного маяка, предусмотренного меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ", - сообщили в Минфине.

Эта дорожная карта, как указано, является рамочным документом, разработанным с учетом рекомендаций Всемирного банка и МВФ, лучших европейских практик, а также потребностей в быстром восстановлении и послевоенном восстановлении.

Целью дорожной карты является формирование контекста, видения, основных принципов и направлений построения целостной, устойчивой и эффективной системы управления публичными инвестициями, которая обеспечивает планирование инвестиционных проектов на основе стратегических приоритетов и среднесрочной бюджетной рамки, осуществление их отбора в соответствии с унифицированными и прозрачными процедурами и четкими критериями и реализацию в пределах запланированных сроков и финансирования.

В частности, дорожной картой предусмотрено:

принятие решений об осуществлении публичных инвестиций в рамках стратегического и среднесрочного бюджетного планирования и создание Стратегического инвестиционного совета;

распространение процедур управления публичными инвестициями на все инвестиционные проекты, связанные с восстановлением, реконструкцией и развитием, через единое определение публичного инвестиционного проекта;



унификацию подходов к оценке и отбору публичных инвестиционных проектов, независимо от источников и механизмов финансирования, и создание единого проектного портфеля для обеспечения приоритезации и получения доступа к финансированию;



оценку Минфином финансовой устойчивости публичных инвестиций и усиление управления соответствующими фискальными рисками;



создание на основе обновленной методологической базы управления публичными инвестициями единой ИТ-экосистемы;



развитие возможностей по управлению публичными инвестициями на центральном и местном уровне.



В дальнейшем поручено Минфину при участии Минэкономики, Минюста, Мининфраструктуры и других заинтересованных сторон разработать и внести на рассмотрение Кабинета министров план мероприятий по реализации дорожной карты до 1 июня 2024 года.

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