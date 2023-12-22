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Зеленский подписал законопроект о страховании инвестиций от военных рисков

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 10:10  •  14874 просмотра

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Президент Украины Зеленский подписал законопроект о страховании инвестиций от военных рисков через Экспортно-кредитное агентство, направленный на привлечение инвестиций и стимулирование экономического восстановления

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9015 о страховании инвестиций в Украине от военных рисков за счет Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"21.12.2023 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Как сообщали в Минэкономики, это позволит Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) страховать и перестраховывать инвестиции как международных, так и украинских компаний еще до окончания военного положения. Украинский бизнес, который ориентирован на экспорт, будет иметь возможность пользоваться инструментами страхования военных рисков.

В Минэкономики уверены, что это будет способствовать привлечению внутренних инвестиций, обеспечит поддержку экономики Украины, будет стимулировать восстановление промышленного производства и создание новых рабочих мест.

Дополнение

До этого различные типы страхования от военных рисков для международных частных инвесторов предлагали национальные экспортно-кредитные агентства разных стран. Также индивидуальные страхования от военных рисков предлагают специализированные организации, такие как американская Development Finance Corporation (DFC), которая готова страховать тоже украинские инвестиции, или Многостороннее агентство гарантий инвестиций (MIGA), которое является подразделением Группы Всемирного банка. Дополнительно правительство ожидает запуск фонда страхования имущественных рисков от Европейского банка реконструкции и развития. 

В то же время отечественное ЭКА законодательно было лишено возможности предоставлять услуги по страхованию внутренних инвестиций. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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