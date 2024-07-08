Во французских городах вспыхивают беспорядки после результатов выборов
Киев • УНН
После объявления предварительных результатов выборов в нескольких французских городах вспыхнули беспорядки: столкновения между полицией и левыми радикалами в Париже, а также беспорядки в Нанте и Лионе.
Во Франции вечером в воскресенье, 7 июля, после объявления предварительных результатов выборов в ряде городов произошли беспорядки, сообщает Le Figaro, передает УНН.
Детали
В частности, столкновения с полицией начались на площади Республики в Париже, где проходил митинг сторонников левого Нового народного фронта.
Группа леворадикалов атаковала полицию фейерверками и камнями, а в ответ полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Известно как минимум об одном задержанном. Были разбиты витрины нескольких магазинов и банков.
Также в Нанте произошли столкновения с полицией. Там известно о трех задержанных, один полицейский получил ожоги.
Кроме того, напряженная ситуация сохраняется в Лионе, где по улицам организованными группами перемещаются сторонники праворадикального Национального объединения.
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