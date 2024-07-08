Во французских городах вспыхивают беспорядки после результатов выборов

Во Франции вечером в воскресенье, 7 июля, после объявления предварительных результатов выборов в ряде городов произошли беспорядки, сообщает Le Figaro, передает УНН.

Детали

В частности, столкновения с полицией начались на площади Республики в Париже, где проходил митинг сторонников левого Нового народного фронта.

Группа леворадикалов атаковала полицию фейерверками и камнями, а в ответ полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Известно как минимум об одном задержанном. Были разбиты витрины нескольких магазинов и банков.

Также в Нанте произошли столкновения с полицией. Там известно о трех задержанных, один полицейский получил ожоги.

Кроме того, напряженная ситуация сохраняется в Лионе, где по улицам организованными группами перемещаются сторонники праворадикального Национального объединения.

Премьер Франции Габриэль Атталь подаст в отставку 8 июля