Во французских городах вспыхивают беспорядки после результатов выборов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Черноморский регион всегда будет свободным": Зеленский в Одессе наградил военных моряков в Одессе

"Черноморский регион всегда будет свободным": Зеленский в Одессе наградил военных моряков в Одессе

  •  54761 просмотра
Зеленский в Одессе встретился с министрами обороны Нидерландов и Британии: говорили о ПВО и F-16

Зеленский в Одессе встретился с министрами обороны Нидерландов и Британии: говорили о ПВО и F-16

  •  70177 просмотра
Снаряды, ракеты и артиллерия: новый министр обороны Британии анонсировал пакет военной помощи для Украины

Снаряды, ракеты и артиллерия: новый министр обороны Британии анонсировал пакет военной помощи для Украины

  •  79042 просмотра
Уже 3,2 миллиона украинцев обновили учетные данные - Минобороны

Уже 3,2 миллиона украинцев обновили учетные данные - Минобороны

  •  50366 просмотра
Зеленский заявил, что Украина ждет прибытия нидерландских истребителей F-16

Зеленский заявил, что Украина ждет прибытия нидерландских истребителей F-16

  •  69622 просмотра
публикации
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  192632 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  166733 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  171328 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  167222 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  198581 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

  •  1878 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

  •  23092 просмотра
7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля 2024, 03:03  •  70321 просмотра
6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля 2024, 03:19  •  103745 просмотра
Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

5 июля 2024, 17:54  •  92192 просмотра
Актуальное
Во французских городах вспыхивают беспорядки после результатов выборов

Во французских городах вспыхивают беспорядки после результатов выборов

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 00:50  •  11457 просмотра

Read in English

После объявления предварительных результатов выборов в нескольких французских городах вспыхнули беспорядки: столкновения между полицией и левыми радикалами в Париже, а также беспорядки в Нанте и Лионе.

Во Франции вечером в воскресенье, 7 июля, после объявления предварительных результатов выборов в ряде городов произошли беспорядки, сообщает Le Figaro, передает УНН.

Детали

В частности, столкновения с полицией начались на площади Республики в Париже, где проходил митинг сторонников левого Нового народного фронта.

Группа леворадикалов атаковала полицию фейерверками и камнями, а в ответ полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Известно как минимум об одном задержанном. Были разбиты витрины нескольких магазинов и банков.

Также в Нанте произошли столкновения с полицией. Там известно о трех задержанных, один полицейский получил ожоги.

Кроме того, напряженная ситуация сохраняется в Лионе, где по улицам организованными группами перемещаются сторонники праворадикального Национального объединения.

Премьер Франции Габриэль Атталь подаст в отставку 8 июля7 июля 2024, 19:37 • 28854 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитика
parizhПариж
frantsiyaФранция
Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
5 июля 2024, 14:25  •  131942 просмотра

"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал

Эксклюзив
Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
5 июля 2024, 13:30  •  125003 просмотра

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

Эксклюзив
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
5 июля 2024, 13:28  •  192632 просмотра

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Эксклюзив
Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
5 июля 2024, 12:03  •  104074 просмотра

Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары

Эксклюзив
Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
5 июля 2024, 08:55  •  100069 просмотра

Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт

Эксклюзив
Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
5 июля 2024, 08:25  •  83109 просмотра

Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

Эксклюзив
Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления
5 июля 2024, 07:53  •  70236 просмотра

Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления

Эксклюзив
Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами
5 июля 2024, 07:03  •  50702 просмотра

Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами

Эксклюзив
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
5 июля 2024, 06:30  •  167222 просмотра

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

Эксклюзив
Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик
5 июля 2024, 05:30  •  66057 просмотра

Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик

Популярные

Зеленский заявил, что Украина ждет прибытия нидерландских истребителей F-16

Зеленский заявил, что Украина ждет прибытия нидерландских истребителей F-16

  •  69622 просмотра
Уже 3,2 миллиона украинцев обновили учетные данные - Минобороны

Уже 3,2 миллиона украинцев обновили учетные данные - Минобороны

  •  50366 просмотра
Снаряды, ракеты и артиллерия: новый министр обороны Британии анонсировал пакет военной помощи для Украины

Снаряды, ракеты и артиллерия: новый министр обороны Британии анонсировал пакет военной помощи для Украины

  •  79042 просмотра
Зеленский в Одессе встретился с министрами обороны Нидерландов и Британии: говорили о ПВО и F-16

Зеленский в Одессе встретился с министрами обороны Нидерландов и Британии: говорили о ПВО и F-16

  •  70177 просмотра
"Черноморский регион всегда будет свободным": Зеленский в Одессе наградил военных моряков в Одессе

"Черноморский регион всегда будет свободным": Зеленский в Одессе наградил военных моряков в Одессе

  •  54761 просмотра

Публикации

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  192632 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  166733 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  171328 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  167222 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  198581 просмотра

Война

США вывели войска из столицы Нигера

США вывели войска из столицы Нигера

  •  16740 просмотра
На фронте произошло 117 столкновений - Генштаб

На фронте произошло 117 столкновений - Генштаб

  •  12753 просмотра
На ВОТ не берут на учет беременных украинок без российского паспорта - ЦНС

На ВОТ не берут на учет беременных украинок без российского паспорта - ЦНС

  •  13192 просмотра
Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

  •  23810 просмотра
Зеленский обсудил безопасность и подготовку к отопительному сезону в Одесской области

Зеленский обсудил безопасность и подготовку к отопительному сезону в Одесской области

  •  25643 просмотра

политика

Ле Пен прокомментировала поражение на выборах

Ле Пен прокомментировала поражение на выборах

  •  7210 просмотра
США вывели войска из столицы Нигера

США вывели войска из столицы Нигера

  •  16740 просмотра
Орбан прилетел в Китай

Орбан прилетел в Китай

  •  11316 просмотра
Во французских городах вспыхивают беспорядки после результатов выборов

Во французских городах вспыхивают беспорядки после результатов выборов

  •  11572 просмотра
Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

  •  23810 просмотра

Война

США вывели войска из столицы Нигера

США вывели войска из столицы Нигера

  •  16740 просмотра
На фронте произошло 117 столкновений - Генштаб

На фронте произошло 117 столкновений - Генштаб

  •  12753 просмотра
На ВОТ не берут на учет беременных украинок без российского паспорта - ЦНС

На ВОТ не берут на учет беременных украинок без российского паспорта - ЦНС

  •  13192 просмотра
Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

  •  23810 просмотра
Зеленский обсудил безопасность и подготовку к отопительному сезону в Одесской области

Зеленский обсудил безопасность и подготовку к отопительному сезону в Одесской области

  •  25643 просмотра

политика

Ле Пен прокомментировала поражение на выборах

Ле Пен прокомментировала поражение на выборах

  •  7210 просмотра
США вывели войска из столицы Нигера

США вывели войска из столицы Нигера

  •  16740 просмотра
Орбан прилетел в Китай

Орбан прилетел в Китай

  •  11316 просмотра
Во французских городах вспыхивают беспорядки после результатов выборов

Во французских городах вспыхивают беспорядки после результатов выборов

  •  11572 просмотра
Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

Президент Эстонии призывает увеличить расходы на оборону НАТО до 2,5-3% ВВП

  •  23810 просмотра

Новости Бизнеса

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  65371 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  63213 просмотра
Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  108955 просмотра

Экономика

Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

Украина экспортирует 56 миллионов тонн через Черноморский коридор на фоне российских атак

  •  17537 просмотра
"Не хватает генерации": в ДТЭК объяснили, почему свет начали выключать и ночью

"Не хватает генерации": в ДТЭК объяснили, почему свет начали выключать и ночью

  •  21994 просмотра
В ДТЭК объяснили, почему ослабили отключения света во время выходных

В ДТЭК объяснили, почему ослабили отключения света во время выходных

  •  22264 просмотра
Будут отключать четыре очереди одновременно: завтра в Украине снова будут действовать график отключений света

Будут отключать четыре очереди одновременно: завтра в Украине снова будут действовать график отключений света

  •  26374 просмотра
Света будет больше: отмену графиков в Украине продлили до 17:00

Света будет больше: отмену графиков в Украине продлили до 17:00

  •  31704 просмотра

Киев

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв

  •  22629 просмотра
В Киеве потушили масштабный пожар в пятиэтажке: фото с места событий

В Киеве потушили масштабный пожар в пятиэтажке: фото с места событий

6 июля 2024, 16:15  •  37228 просмотра
В Киеве вспыхнула пятиэтажка: огонь пытаются потушить более 50 спасателей

В Киеве вспыхнула пятиэтажка: огонь пытаются потушить более 50 спасателей

6 июля 2024, 15:44  •  36268 просмотра
В Киеве в квартире взорвался туристический баллон: получила ожоги женщина

В Киеве в квартире взорвался туристический баллон: получила ожоги женщина

5 июля 2024, 13:23  •  46658 просмотра
Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

Вражеские БпЛА зафиксированы во многих регионах Украины

4 июля 2024, 22:50  •  102852 просмотра