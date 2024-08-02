Художник из беларуси пытался раскопать могилу художника Винсента Ван Гога, его задержали и, вероятно, депортируют обратно в беларусь. Пишет УНН со ссылкой на белорусские СМИ.

Детали

белорусский художник Алексей Кузьмич провел свой "перформанс" во французском городке Овер-сюр-Уаз, на кладбище где похоронен художник Винсент Ван Гог.

Кузьмич был одет в белую рубашку и штаны, с побеленным лицом и держа в руках лопату. Перед началом акции зазвенел его будильник. Алексей объявил нескольким посетителям кладбища, что не может жить в мире, где художники исчезли, но сейчас "все изменится" и художник вернется в мир.

Кузьмич кричал на могилу Ван Гога, несколько раз призывал его встать и начал раскапывать могилу, но далеко не продвинулся. Художника остановили люди в форме, вероятно, охрана или полиция.

Во время "перформанса" белорусского художника задержала полиция. Тогда он выкрикивал: "Ван Гог! Вернись!".

В день акции художника задержала полиция на кладбище, а на следующий день его судили. Кузьмичу присудили месяц ареста, который он должен отбыть в изоляторе для иностранцев. Если художник заплатит штраф в размере 1500 евро, наказание может быть условным.

По словам знакомых Алексея, ему грозит депортация из Европы. Сейчас адвокаты художника пытаются обжаловать это решение.

Тем временем на странице Кузьмича появилось новое видео, которое, похоже, является продолжением акции, начатой у могилы Ван Гога.

Напомним

На кладбище в Берлине было повреждено 83 могилы, где вандалы написали на надгробиях букву "Z". Такие инциденты происходят уже не впервые, но полиция отмечает, что политической подоплеки в деле следователи не увидели.