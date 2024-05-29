У Берліні вандали осквернили понад 80 могил, намалювавши літеру "Z"
Київ • УНН
На Берлінському кладовищі 83 могили були осквернені буквою "Z", символом, пов'язаним з війною росії проти України, але поліція поки не встановила політичний мотив.
На цвинтарі в Берліні було пошкоджено 83 могили, де вандали написали на надгробках букву "Z". Такі інциденти відбуваються вже не вперше, але поліція зазначає, що політичного підґрунтя у справі слідчі не побачили, передає УНН з посиланням на BILD.
Працівники цвинтаря в районі Целендорф виявили написи на надгробках ранком 27 травня. Поліція заявила, що зв'язок між буквою "Z", нанесеною на могили, та символікою російської війни проти України наразі невизначений і продовжується розслідування.
Раніше, у березні, на цвинтарі в районі Вільмерсдорф також було пошкоджено 44 могили з буквою "Z". У тому випадку слідство також не виявило політичного підґрунтя.
Нагадаємо
Невідомі розмалювали пам'ятник на могилі Степана Бандери на Мюнхенському кладовищі Вальдфрідгоф написом" нам потрібні вибори".