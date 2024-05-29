У Берліні вандали осквернили понад 80 могил, намалювавши літеру "Z"

ukenru
10:47 • 9834 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 22011 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 32088 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 54225 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 69647 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112127 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135979 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138975 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240722 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171169 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
35 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 42409 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 20778 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47552 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 26724 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 30819 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240722 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361634 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376904 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292295 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365288 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60315 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76938 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88297 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170778 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173358 перегляди
Актуальне
У Берліні вандали осквернили понад 80 могил, намалювавши літеру "Z"

У Берліні вандали осквернили понад 80 могил, намалювавши літеру "Z"

Київ • УНН

 • 22239 перегляди

На Берлінському кладовищі 83 могили були осквернені буквою "Z", символом, пов'язаним з війною росії проти України, але поліція поки не встановила політичний мотив.

На цвинтарі в Берліні було пошкоджено 83 могили, де вандали написали на надгробках букву "Z". Такі інциденти відбуваються вже не вперше, але поліція зазначає, що політичного підґрунтя у справі слідчі не побачили, передає УНН з посиланням на BILD.

Працівники цвинтаря в районі Целендорф виявили написи на надгробках ранком 27 травня. Поліція заявила, що зв'язок між буквою "Z", нанесеною на могили, та символікою російської війни проти України наразі невизначений і продовжується розслідування.

Раніше, у березні, на цвинтарі в районі Вільмерсдорф також було пошкоджено 44 могили з буквою "Z". У тому випадку слідство також не виявило політичного підґрунтя.

Нагадаємо

Невідомі розмалювали пам'ятник на могилі Степана Бандери на Мюнхенському кладовищі Вальдфрідгоф написом" нам потрібні вибори".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Новини Світу
miunkhenМюнхен
ukrainaУкраїна
berlinБерлін
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37