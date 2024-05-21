У Німеччині невідомі вандали розмалювали могилу Степана Бандери

У Мюнхені на кладовищі Вальдфрідгоф невідомі розмалювали пам’ятник на могилі провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. Про це пише УНН з посиланням на історика та письменника Вахтанга Кіпіані.

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Письменник допускає, що акт вандалізму могли вчинити на замовлення рф.

Російська гебня знову плюндрує могилу провідника ОУН Степана Бандери. Тепер вони вирішили "качати" тему... "нам потрібні вибори". Їм потрібна дестабілізація і повторення хаосу часів української революції, коли була боротьба всіх проти всіх.