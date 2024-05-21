У Німеччині невідомі вандали розмалювали могилу Степана Бандери
Київ • УНН
Невідомі розмалювали пам'ятник на могилі Степана Бандери на Мюнхенському кладовищі Вальдфрідгоф написом" нам потрібні вибори".
У Мюнхені на кладовищі Вальдфрідгоф невідомі розмалювали пам’ятник на могилі провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. Про це пише УНН з посиланням на історика та письменника Вахтанга Кіпіані.
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Письменник допускає, що акт вандалізму могли вчинити на замовлення рф.
Російська гебня знову плюндрує могилу провідника ОУН Степана Бандери. Тепер вони вирішили "качати" тему... "нам потрібні вибори". Їм потрібна дестабілізація і повторення хаосу часів української революції, коли була боротьба всіх проти всіх.
Він також оприлюднив фото пам'ятника на могилі Бандери, на яких видно, що момент розмальований написами "Нам потрібні вибори"
Нагадаємо
У рік повномасштабного вторгнення росіяни вже намагались сплюндрувати могилу Степана Бандери. Тоді постамент розмалювали фарбою - вандали намалювали серп і молот.