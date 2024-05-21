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У Німеччині невідомі вандали розмалювали могилу Степана Бандери

У Німеччині невідомі вандали розмалювали могилу Степана Бандери

Київ • УНН

 • 30472 перегляди

Невідомі розмалювали пам'ятник на могилі Степана Бандери на Мюнхенському кладовищі Вальдфрідгоф написом" нам потрібні вибори".

У Мюнхені на кладовищі Вальдфрідгоф невідомі розмалювали пам’ятник на могилі провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. Про це пише УНН з посиланням на історика та письменника Вахтанга Кіпіані.

Деталі 

Письменник допускає, що акт вандалізму могли вчинити на замовлення рф. 

Російська гебня знову плюндрує могилу провідника ОУН Степана Бандери. Тепер вони вирішили "качати" тему... "нам потрібні вибори". Їм потрібна дестабілізація і повторення хаосу часів української революції, коли була боротьба всіх проти всіх.

- заявив Кіпіані на своїй сторінці у Facebook.

Він також оприлюднив фото пам'ятника на могилі Бандери, на яких видно, що момент розмальований написами "Нам потрібні вибори" 

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Нагадаємо

У рік повномасштабного вторгнення росіяни вже намагались сплюндрувати могилу Степана Бандери. Тоді постамент розмалювали фарбою - вандали намалювали серп і молот.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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