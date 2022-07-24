У Мюнхені невідомі розмалювали могилу Степана Бандери

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На могилі Бандери вандали намалювали серп і молот.

Як зазначив Чайчиц, він вперше вирішив відвідати могилу українця, однак побачив, що над пам'ятником вже встигли познущатися вандали. На місце події викликали правоохоронців.

Нагадаємо

Російські війська на тимчасово захоплених територіях вилучають та знищують українську літературу та підручники історії України. Окупанти мають перелік заборонених до згадування імен, серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл.