В Мюнхене неизвестные разрисовали могилу Степана Бандеры

Детали

На могиле Бандеры вандалы нарисовали серп и молот.

Как отметил Чайчиц, он впервые решил посетить могилу украинца, однако увидел, что над памятником уже успели поиздеваться вандалы. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Напомним

Российские войска на временно захваченных территориях изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории Украины. Оккупанты имеют перечень запрещенных к упоминанию имен, среди них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Черновол.