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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии неизвестные вандалы разрисовали могилу Степана Бандеры

В Германии неизвестные вандалы разрисовали могилу Степана Бандеры

Киев  •  УНН

21 мая 2024, 17:34  •  9038 просмотра

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Неизвестные разрисовали памятник на могиле Степана Бандеры на Мюнхенском кладбище Вальдфридхоф надписью" Нам нужны выборы".

В Мюнхене на кладбище Вальдфридгоф неизвестные разрисовали памятник на могиле проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры. Об этом пишет УНН со ссылкой на историка и писателя Вахтанга Кипиани.

Детали 

Писатель допускает, что акт вандализма могли совершить по заказу рф. 

Русская гебня снова оскверняет могилу проводника ОУН Степана Бандеры. Теперь они решили "качать" тему... "нам нужны выборы". Им нужна дестабилизация и повторение хаоса времен Украинской революции, когда была борьба всех против всех.

- заявил Кипиани на своей странице в Facebook.

Он также обнародовал фото памятника на могиле Бандеры, на которых видно, что момент разрисован надписями" нам нужны выборы " 

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Напомним

В год полномасштабного вторжения россияне уже пытались осквернить могилу Степана Бандеры. Тогда постамент разрисовали краской- вандалы нарисовали серп и молот.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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myunkhenМюнхен
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