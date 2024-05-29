В Берлине вандалы осквернили более 80 могил, нарисовав букву "Z"

На кладбище в Берлине было повреждено 83 могилы, где вандалы написали на надгробиях букву "Z". Такие инциденты происходят уже не впервые, но полиция отмечает, что политической подоплеки по делу следователи не увидели, передает УНН со ссылкой на BILD.

Работники кладбища в районе Целендорф обнаружили надписи на надгробиях утром 27 мая. Полиция заявила, что связь между буквой "Z", нанесенной на могилы, и символикой российской войны против Украины пока неопределенная и продолжается расследование.

Ранее, в марте, на кладбище в районе Вильмерсдорф также было повреждено 44 могилы с буквой "Z". В том случае следствие также не выявило политической подоплеки.

Напомним

Неизвестные разрисовали памятник на могиле Степана Бандеры на Мюнхенском кладбище Вальдфридхоф надписью "Нам нужны выборы".