Во Франции предлагают запретить пластиковые бутылки до 0,5 л
Киев • УНН
Депутат от партии Макрона внес законопроект о запрете упаковки воды в пластиковые бутылки объемом менее 0,5 литра. Инициативу поддержали экоактивисты, но некоторые граждане видят в этом неудобства.
В парламенте Франции подали законопроект, который запрещает в стране паковать воду в пластиковые бутылки объемом менее 0,5 литра. Об этом пишет УНН со ссылкой на BFMTV.
Детали
Проект закона внес депутат от партии президента Франции Эмманюэля Макрона Пьер Казнев. Он предлагает запретить упаковку воды в пластиковые бутылки объемом до 0,5 литра.
Это действительно абсурдно с экологической точки зрения - потому что для буквально нескольких глотков воды расходуется 20-25 граммов пластика. Идея заключается в том, чтобы запретить такие микробутылочки
Дополнение
Издание отметило, что идею законопроекта сразу поддержали многие экоактивисты.
Однако, среди рядовых граждан, с которыми общались журналисты, есть те, кто видит в этом минусы - кто-то считает, что маленькая бутылка удобнее для маленьких детей, кто-то - что она меньше весит в рюкзаке.
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