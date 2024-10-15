Во Франции предлагают запретить пластиковые бутылки до 0,5 л

В парламенте Франции подали законопроект, который запрещает в стране паковать воду в пластиковые бутылки объемом менее 0,5 литра. Об этом пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

Проект закона внес депутат от партии президента Франции Эмманюэля Макрона Пьер Казнев. Он предлагает запретить упаковку воды в пластиковые бутылки объемом до 0,5 литра.

Это действительно абсурдно с экологической точки зрения - потому что для буквально нескольких глотков воды расходуется 20-25 граммов пластика. Идея заключается в том, чтобы запретить такие микробутылочки