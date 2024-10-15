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У Франції пропонують заборонити пластикові пляшки до 0,5 л

Київ • УНН

 • 14776 перегляди

Депутат від партії Макрона вніс законопроєкт про заборону пакування води у пластикові пляшки об'ємом менше 0,5 літра. Ініціативу підтримали екоактивісти, але деякі громадяни бачать у цьому незручності.

У Франції пропонують заборонити пластикові пляшки до 0,5 л

У парламенті Франції подали законопроєкт, який забороняє в країні пакувати воду у пластикові пляшки об’ємом менше ніж 0,5 літра. Про це пише УНН з посиланням на BFMTV.

Деталі

Проєкт закону вніс депутат від партії президента Франції Емманюеля Макрона П’єр Казнев. Він пропонує заборонити пакування води у пластикові пляшки об’ємом до 0,5 літра.

Це справді абсурдно з екологічної точки зору – тому що задля буквально кількох ковтків води витрачається 20-25 грамів пластику. Ідея полягає у тому, щоб заборонити такі мікропляшечки

- переконаний французький політик. 

Доповнення

Видання відзначило, що ідею законопроєкту одразу підтримало багато екоактивістів.

Проте, серед пересічних громадян, з якими спілкувалися журналісти, є ті, хто бачить у цьому мінуси – хтось вважає, що маленька пляшка зручніша для малих дітей, хтось – що вона менше важить у рюкзаку.

Вчені створили міцний їстівний пластик, що розкладається бактеріями13.09.24, 01:44 • 14390 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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