У Франції пропонують заборонити пластикові пляшки до 0,5 л
Київ • УНН
Депутат від партії Макрона вніс законопроєкт про заборону пакування води у пластикові пляшки об'ємом менше 0,5 літра. Ініціативу підтримали екоактивісти, але деякі громадяни бачать у цьому незручності.
У парламенті Франції подали законопроєкт, який забороняє в країні пакувати воду у пластикові пляшки об’ємом менше ніж 0,5 літра. Про це пише УНН з посиланням на BFMTV.
Деталі
Проєкт закону вніс депутат від партії президента Франції Емманюеля Макрона П’єр Казнев. Він пропонує заборонити пакування води у пластикові пляшки об’ємом до 0,5 літра.
Це справді абсурдно з екологічної точки зору – тому що задля буквально кількох ковтків води витрачається 20-25 грамів пластику. Ідея полягає у тому, щоб заборонити такі мікропляшечки
Доповнення
Видання відзначило, що ідею законопроєкту одразу підтримало багато екоактивістів.
Проте, серед пересічних громадян, з якими спілкувалися журналісти, є ті, хто бачить у цьому мінуси – хтось вважає, що маленька пляшка зручніша для малих дітей, хтось – що вона менше важить у рюкзаку.
Вчені створили міцний їстівний пластик, що розкладається бактеріями13.09.24, 01:44 • 14390 переглядiв