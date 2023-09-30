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Ночью россияне ударили по Краматорску двумя ракетами, есть раненый

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. В ночь на 30 сентября войска рф нанесли 2 ракетных удара по Краматорску. Повреждена автостоянка с 20-ю авто и общежитие. Об этом сообщила Краматорская городская военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, в результате вражеского удара один человек ранен. Ликвидация последствий обстрела продолжается.

Напомним

Ночью 30 сентября в Краматорске были слышны звуки взрыва.

Добавим

В ночь на 30 сентября россияне совершили дроновую атаку преимущественно по южным регионам Украины.

Из-за попадания в объект инфраструктуры в Винницкой области вспыхнул мощный пожар. Сейчас его локализовали.

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