Ночью россияне ударили по Краматорску двумя ракетами, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В ночь на 30 сентября войска рф нанесли 2 ракетных удара по Краматорску. Повреждена автостоянка с 20-ю авто и общежитие. Об этом сообщила Краматорская городская военная администрация, передает УНН.
Детали
По информации, в результате вражеского удара один человек ранен. Ликвидация последствий обстрела продолжается.
Напомним
Ночью 30 сентября в Краматорске были слышны звуки взрыва.
Добавим
В ночь на 30 сентября россияне совершили дроновую атаку преимущественно по южным регионам Украины.
Из-за попадания в объект инфраструктуры в Винницкой области вспыхнул мощный пожар. Сейчас его локализовали.