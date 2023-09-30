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На півдні ППО вночі знищила 30 ударних дронів росіян

На півдні ППО вночі знищила 30 ударних дронів росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. На південному напрямку протиповітряна оборони України знищила 30 ударних безпілотників ворога. 20 дронів збили – на Вінниччині, 6 – на Одещині, 4 – на Миколаївщині. Про це повідомили у Силах оборони Півдня, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України.

З кримського мису Чауда дрони типу Shahed-131/136 були спрямовані переважно по південних регіонах.

Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення нема.

Інформації про постраждалих не надходило.

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