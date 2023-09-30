На півдні ППО вночі знищила 30 ударних дронів росіян

Деталі

Зазначається, що вночі ворог здійснив чергову дронову атаку по території України.

З кримського мису Чауда дрони типу Shahed-131/136 були спрямовані переважно по південних регіонах.

Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення нема.

Інформації про постраждалих не надходило.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ще плюс 340 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога