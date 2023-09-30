На юге ПВО ночью уничтожила 30 ударных дронов россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На южном направлении противовоздушная оборона Украины уничтожила 30 ударных беспилотников врага. 20 дронов сбили – в Винницкой области, 6 – в Одесской области, 4 – в Николаевской области. Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ночью враг совершил очередную дроновую атаку по территории Украины.
С крымского мыса Чауда дроны типа Shahed-131/136 были направлены преимущественно по южным регионам.
Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины вспыхнул мощный пожар. Для обеспечения безопасности гражданского населения от распространения огня, местные власти оперативно провели подготовительные мероприятия для эвакуации. Но с локализацией пожара, потребности в эвакуации населения нет.
Информации о пострадавших не поступало.
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