Ще плюс 340 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 278 130 осіб, 4691 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 278 130 (+470) осіб,
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- танків ‒ 4691 (+4) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12) од,
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- артилерійських систем – 6447(+38) од,
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- РСЗВ – 796 (+2) од,
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- засоби ППО ‒ 537 (+1) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15),
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- крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,
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- спеціальна техніка ‒ 932 (+2).
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