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Протягом доби відбулося 44 бойових зіткнень на передовій – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Протягом минулої доби відбулося 44 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, 2 удари — по зенітно-ракетних комплексах противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що підрозділи ракетних військ уразили:

  • три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
  • 2 зенітно-ракетних комплекси,
  • 13 артилерійських засобів,
  • склад боєприпасів,
  • станцію РЕБ противника.

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