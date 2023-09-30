Протягом доби відбулося 44 бойових зіткнень на передовій – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Протягом минулої доби відбулося 44 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, 2 удари — по зенітно-ракетних комплексах противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, пише УНН.
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Зазначається, що підрозділи ракетних військ уразили:
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- три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
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- 2 зенітно-ракетних комплекси,
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- 13 артилерійських засобів,
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- склад боєприпасів,
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- станцію РЕБ противника.
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